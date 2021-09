India.- Los agricultores indios toman de nuevo las calles contra la liberalización agraria

Hay convocada una huelga general contra el Gobierno para el 27 de septiembre



NUEVA DELHI, 5 (DPA/EP)



Decenas de miles de agricultores indios han salido de nuevo este domingo a las calles de India para protestar contra la reforma de los precios de los productos agrícolas y contra el gobierno del Partido Bharatiya Janata (BJP).



En concreto piden la derogación de tres leyes que fomentarían la apertura del mercado para a empresas privadas del sector de la agricultura, pero también eliminarían los precios mínimos de mercado garantizados para los pequeños productores.



Los agricultores se han manifestado en la ciudad de Mozaffarnagar, en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país, la región más poblada de India y clave políticamente ante la proximidad de las elecciones estatales del año próximo.



"Los agricultores, los trabajadores y la gente están enfadados (...) y sería bueno que el Gobierno comprendiera el mensaje que sale de esta gran manifestación. Pese a lo que dice el Gobierno, nuestro movimiento no ha perdido fuerza y hoy ha ganado aún más impulso", ha destacado el líder agrario Rakesh Tikait en declaraciones a la prensa.



La manifestación está convocada por Samyukt Kisan Morcha, una coalición de 40 sindicatos y organizaciones agrarias que piden no votar al BJP del primer ministro Narendra Modi en las próximas elecciones.



Además, la protesta rechaza las "atrocidades" atribuidas a la Policía en el estado de Haryana (norte) el pasado 28 de agosto, cuando hubo diez heridos por la carga policial contra un grupo de agricultores que había cortado una autopista. La manifestación ha servido además como asamblea y han acordado la convocatoria de una huelga general para el próximo 27 de septiembre.



Unos 8.000 policías se han desplegado para garantizar la seguridad en el lugar de la manifestación, la mayor desde que comenzaron las protestas, en noviembre de 2020, según los convocantes.



En enero hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías en Nueva Delhi y murió un agricultor y se contabilizaron 400 policías lesionados. Además, un gran número de agricultores están acampados a las afueras de Delhi.



El Gobierno ha negociado con los agricultores y mantiene su disposición al diálogo, pero por el momento no se ha logrado ningún acuerdo significativo. "Entendemos el dolor de los agricultores. Son nuestra carne y nuestra sangre. Tenemos que volver a empezar a negociar con respeto, entender su dolor, su punto de vista, y trabajar por un acuerdo", ha afirmado el diputado del BJP Varun Gandhi en un mensaje en Twitter.



Los afectados exigen la revocación inmediata de las tres leyes que, según dicen, afectarán sus ingresos, beneficiarán a las grandes corporaciones y desmantelarán un sistema de adquisiciones que les garantiza precios mínimos para sus productos y les protege de los caprichos del mercado. El Gobierno, por contra, asegura que las leyes aumentarán la productividad agrícola y liberarán a los agricultores de las garras de los intermediarios.