Giannoli apuesta por la modernidad de Balzac en tiempos de Instagram

EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Venecia (Italia), 5 sep (EFE).- Más que un escritor realista, el director francés Xavier Giannoli ve en Balzac a "un visionario" que en su novela "Las ilusiones perdidas", ambientada en la Francia de 1820 y publicada en 1836, describió "el origen del mundo moderno en que vivimos", ha dicho hoy en rueda de prensa en Venecia.

Giannoli compite por el León de Oro en la Mostra con su adaptación de la novela de Balzac. "Qué placer poder hablar de una de las obras más grandes de la literatura clásica en tiempos de Amazon, Instagram, Apple y Netflix", ha dicho flanqueado por los actores del filme.

Para Giannoli, que se ha tomado libertades a la hora de adaptarla, la novela refleja los orígenes del capitalismo y el momento en el que toda una civilización "se rinde a la ley del beneficio".

La trama gira en torno a Lucien (Benjamin Voisin), un joven poeta de provincias que se muda a París con el sueño de triunfar en el mundo literario. Sus esperanzas se ven frustradas al descubrir las trampas del mundo editorial, rendido a obtener el máximo beneficio más que al arte, además de sus propias debilidades.

Giannoli, hijo de periodista, se recrea en el filme en el funcionamiento de los primeros periódicos en la época poniendo en evidencia los paralelismos con la actualidad y en particular con la eclosión de las noticias falsas.

"¿Cómo hacer para vender hoy un libro sin polémica?", se pregunta uno de los personajes del filme en el que aparece Gerard Depardieu como editor de un periódico en el que empieza a colaborar el joven protagonista.

La película de Giannoli -director de "Madame Marguerite" (2015) y "Superstar" (2012)- ha centrado la competición oficial en la quinta jornada del Festival de Venecia junto al filme fantástico y de aventuras de Ana Lily Amirpour "Mona Lisa and the blood moon".