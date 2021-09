Fútbol/Selección.- Gayà, pendiente de una lesión en el soleo

06-09-2021 España - Georgia DEPORTES RFEF



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El internacional español José Luis Gayà tuvo que ser sustituido este domingo en los últimos minutos de la victoria (4-0) sobre Georgia por unas molestias por las que se someterá a pruebas el lunes, para saber si tiene que abandonar la concentración.



"Gayà se retira con molestia aguda en la cara posterior de pierna izquierda. En primera exploración se sospecha que sea causado por una lesión en el soleo que parece leve. Pendiente de resonancia magnética mañana para diagnóstico definitivo", informó la selección después del partido.



El seleccionador Luis Enrique Martínez no se mostró optimista ya que apuntó que no tiene "buena pinta", con la opción de contar con el jugador 'che' para el partido del miércoles ante Kosovo, también de la fase de clasificación del Mundial de Catar 2022.



"He notado una sensación extraña al saltar, ojalá se quede en un susto y pueda seguir aquí", dijo el propio jugador en rueda de prensa en el Nuevo Vivero de Badajoz. Por su parte, Laporte también fue sustituido por una sobrecarga en el aductor derecho que no le impedirá seguir con la selección.