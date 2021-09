Fútbol/Selección.- Crónica del España - Georgia, 4-0

05-09-2021 España - Georgia. España enseña el lado bueno Goleada a Georgia y tres puntos más para Catar 2022 DEPORTES RFEF



España enseña el lado bueno



Goleada a Georgia y tres puntos más para Catar 2022



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol superó con autoridad (4-0) a Georgia este domingo para recuperar las buenas sensaciones e incluso el liderato del Grupo B de clasificación para el Mundial de Catar 2022, aunque tenga que estar con un ojo en Suecia.



Los de Luis Enrique Martínez pasaron página tras la derrota en Solna y disfrutaron del público y de los goles en el Nuevo Vivero de Badajoz. Con rotaciones, sin Busquets ni Koke en el centro, ni Morata y Gerard Moreno arriba, España abrió pronto la lata.



El tanto al cuarto de hora de Gayà, quien sufrió también la nota negativa al retirarse del partido lesionado, fue clave para el buen partido de 'La Roja'. Por otro lado, Georgia, que había apostado por un once más defensivo, falló mucho y lo puso fácil.



El cuadro visitante no salió de su campo en el primer tiempo, ni un tiro, ni un saque de esquina. España firmó un monólogo, con buen ritmo de balón y, sobre todo, goles. Carlos Soler, en su segundo partido con la absoluta, hizo su segundo tanto, el 2-0, y Gayà poco después firmó su doblete, pero fue anulado por el VAR.



El 3-0 sí subió por medio de Ferran. De nuevo España, con Llorente asistiendo desde la derecha por segunda vez, ganó fácil la línea de fondo y a por el gol no faltaron candidatos. Georgia mejoró, no era difícil, en el segundo tiempo, con los cambios y mirando más hacia un Unai Simón que se presentó en el partido.



El meta vasco dio emoción a un disparo de Davitashvili pero después salvó bien el intento de gol de Mikautadze, con balón al palo incluido. Poco después, dejó su sitio al debutante Robert Sánchez. Entre medias, España firmó el cuarto, una gran contra que culminaron entre Sarabia y Fornals.



Sarabia, que no pudo brillar en el primer tiempo, lo hizo desde que se cambió de banda, y llegó a hacer el quinto de la noche pero no subió por fuera de juego ya en el descuento. Con goles como mejor medicina, España hizo los deberes para ponerse con 10 puntos en el liderato del Grupo B, aunque con dos partidos más que Suecia.



Solo el primer puesto va directo a Catar, al segundo le queda la repesca, pero cada jornada tiene su historia y la pelota estará también en el tejado de una Suecia que tendrá que sacar la excitación de jugar contra los de Luis Enrique también con el resto.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 4 - GEORGIA, 0. (3-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: Simón (Robert Sánchez, min.74); Azpilicueta, Eric García (Merino, min.61), Laporte (Albiol, min.46), Gayà (Brais, min.74); Rodri, Llorente, Soler; Ferran (Fornals, min.61), Sarabia y Abel Ruiz.



GEORGIA: Loria; Chabradze, Kashia, Glorbelidze (Kakabadze, min.74), Azarov (Qazaishvili, min.57); Kankava, Aburjania (Altunashvili, min.69); Zaria (Mikautadze, min.57), Lochoshvili, Mamuchashvili; Davitashvili (Chakvetadze, min.69).



--GOLES:



1 - 0, min.14, Gayà.



2 - 0, min.25, Soler.



3 - 0, min.41, Ferran Torres.



4 - 0, min.63, Sarabia.



--ÁRBITRO: Tiago Martins (POR). Amonestó a Kashia (min.69) y Chabradze (min.82) por parte de Georgia.



--ESTADIO: Nuevo Vivero de Badajoz, 8.444 espectadores.