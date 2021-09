Fútbol/Mundial.- (Crónica) Bale se basta contra Bulgaria e Italia topa con Sommer

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El delantero del Real Madrid Gareth Bale firmó tres goles para dar la victoria a Gales este domingo ante Bulgaria, dentro de un Grupo E de clasificación para el Mundial de Catar 2022 en el que no se pueden permitir error, mientras que Italia empató sin goles ante Suiza, con mejor situación en su Grupo C.



Con su selección contra las cuerdas, Bale acudió al rescate para dar tres puntos obligados a Gales, que tiene 6, con dos partidos menos, por los 7 de República Checa y 13 de Bélgica. El ariete del Madrid, de nuevo a las órdenes de Carlo Ancelotti en el club blanco con mejores sensaciones, firmó el definitivo 2-3 en el minuto 93.



Mientras, para Italia el empate no fue del todo malo, ya que son primeros con 11 puntos por los 7 de Suiza, aunque con dos partidos más. La campeona de Europa topó con un gran Sommer bajo palos, con Jorginho desperdiciando incluso un penalti en la segunda parte.



Además, la jornada rumbo a Catar dejó goleadas fáciles de Inglaterra y Alemania sobre Andorra (4-0) y Armenia (6-0), ambos líderes con pleno para los ingleses en el Grupo I. Hans Flick disfrutó en su segundo partido como técnico de la 'Mannschaft', en un duelo directo por el liderato del Grupo J.