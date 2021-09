Fórmula 1/GP Países Bajos.- Sainz: "He ido toda la carrera mirando los espejos"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que ha "pagado" un "ritmo malo" y "mucho desgaste" durante la carrera del Gran Premio de los Países Bajos, en el que fue séptimo, y ha reconocido que ha ido "mirando los espejos" durante toda la cita.



"Ha sido una carrera muy rara. Desde la segunda o tercera vuelta he visto que no tenía ritmo, que estaba deslizando mucho más que en los libres y en la calificación, no sentía que el coche fuese como el resto del fin de semana", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.



Por ello, el madrileño se fue "yendo hacia atrás poco a poco". "He ido desgastando mucho el neumático para intentar aguantar el ritmo de los de delante. Al final, he pagado las dos cosas, un ritmo malo y mucho desgaste, y me he ido yendo para atrás", explicó.



"Ha pasado de ser una carrera que esperaba que fuese al ataque a intentar atacar a Pierre -Gasly- y a Charles -Leclerc-. He ido toda la carrera mirando los espejos porque no iba nada", finalizó.