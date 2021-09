Fórmula 1/GP Países Bajos.- Alonso: "Descarté la lucha con los Ferrari, pero al final tuve la oportunidad"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que ha "ejecutado una buena carrera" este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, en el que ha terminado sexto, y ha reconocido que tenía "confianza" en la salida y que a pesar de que pensaba que no podría luchar con los Ferrari finalmente tuvo la "oportunidad" de superar a Carlos Sainz.



"Estoy muy contento. Los sábados están muy bien para salir lo más adelante posible, porque te facilita mucho las cosas, pero de momento no dan ningún punto. Las carreras son los domingos y nos hemos concentrado en ejecutar una buena carrera, siempre cuidando mucho los neumáticos al principio de la carrera, tirando antes de la primera parada, y con la misma técnica con los amarillos. Hemos ejecutado una buena carrera", señaló en declaraciones a DAZN.



Además, el asturiano, que salía noveno, analizó su salida, en la que adelantó dos posiciones en la primera vuelta. "Tenía confianza en la salida, en esa primera curva. Hubo un poco de movimiento delante, Giovinazzi no me dejó la puerta abierta de mi idea inicial, que era hacerla toda por fuera, y hubo un poco de acción en la 3 y la 4, pero salió bien", subrayó.



Por otra parte, habló de la elección y la gestión de los neumáticos y del adelantamiento a Carlos Sainz (Ferrari) en el último giro. "No teníamos mucha idea, fuimos un poco ciegos hasta esta carrera, no teníamos la información de otros años. Intenté ir lo más despacio posible al principio, aunque pareciese demasiado despacio, y hubo tren. Esteban -Ocon- iba más rápido, todos iban más rápido... Yo también podía ir más rápido, pero no quería", manifestó.



"Descarté la lucha con los Ferrari, vi que se iban 10 segundos y me dije 'esa no es mi carrera, voy a intentar mantener los neumáticos vivos'. Pero al final sí que fue nuestra carrera. En las últimas vueltas Carlos -Sainz- no tenía ya neumáticos, veía que el coche se movía en todas las frenadas y vi que lo debía de estar pasando realmente mal; el Ferrari a veces desgasta más los neumáticos y los duros, cuando se acaban las gomas, son como dos piedras de hielo. No pensé que iba a tener la oportunidad, pero al final la tuve", explicó.



Por último, Alonso se mostró encantado con el ambiente de Zandvoort y espera que se repita en el próximo Gran Premio de Italia. "Monza es un circuito 'super'. Después del ambiente de aquí con Verstappen, que es de los mejores Grandes Premios que recuerdo junto con Barcelona 2006 y 2007, es uno de los 'top'. Monza es conocido por el calor de los 'tifosi', así que va a ser un gran fin de semana", concluyó.