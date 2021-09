Félix Gómez cumple 44 años

01-09-2021 Félix Gómez en la presentación de "Masterchef Celebrity 4" en el Festval de Vitoria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTOPHOTO



MADRID, 5 (CHANCE)



Félix Gómez, ese actor que siempre nos ha provocado suspiros cada vez que le hemos visto en la pantalla interpretando un papel por su tremenda profesionalidad y su envidiable físico, está sumergido en un nuevo proyecto que todavía no le ha desvelado a sus seguidores y eso... nos crea intriga.



Hoy, el actor cumple 44 años. Luciendo un físico impresionante y una sonrisa de oreja a oreja que siempre tiene para sus seguidores, Félix ha sabido ganare a su público participando en programas como 'MasterChef Celebrity' donde pudimos conocer su cara más amable, natural y sincera.



Hace unos días, Félix confesaba en sus redes sociales que estaba inmerso en un nuevo proyecto del cual no podía desvelar ningún detalle: "Hey!!! Qué tal? Cómo vais?... Siento estar completamente desaparecido, pero es por un buen motivo. Ya volví de mis vacaciones hace una semana. No, no sigo en la playa, ya quisiera. Y desde el lunes estoy a tope con el nuevo proyecto (aún no puedo contar mucho) Ha sido tan bestia la inmersión que no me da para ni para pasarme por aquí... Perdón!!! Las fotos reflejan, muy bien, los estados de ánimo por los que paso cada diez minutos... Vivo sin vivir en mí!!! De hecho acabo de decidir que me voy a entrenar, a ver si así consigo despejarme un rato! Tened un bonito día!!!".



Tendremos que estar muy atentos a los nuevos pasos de Félix Gómez para saber en qué anda metido en estos momentos... mientras tantos, le felicitamos por esos 44 espectaculares años y le deseamos que disfrute por todo lo alto de su cumpleaños.