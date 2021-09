Europa se exhibe ante EE.UU con ventaja y jornada histórica

Fotografía de archivo tomada el pasado 18 de junio en la que se registró a la golfista irlandesa Leona Maguire, EFE/Tannen Maury

Toledo (Ohio, EE.UU.), 4 sep (EFE).- El equipo femenino de Europa, defensor de la Copa Solheim, había llegado a Estados Unidos con la sensación de no ser el favorito frente al equipo local, pero al completarse la primera jornada, sucedió todo lo contrario.

A pesar de que Estados Unidos presentó mayor profundidad y talento en su equipo, la realidad fue que Europa con una novata sensacional selló su mejor Día 1 en los 31 años de historia del evento.

Leona Maguire, la primera jugadora irlandesa en llegar a la Copa Solheim, hizo una serie de putts de embrague durante la sesión de tiro alternativo para ayudarse a sí mismo y a su compañera de equipo Mel Reid a superar a la Número uno del mundo y campeona olímpica Nelly Korda y a su hermana mayor Jessica.

La jugadora de 26 años trabajó posteriormente con la inglesa Georgia Hall para obtener una victoria por 1 sobre Yealimi Noh y Brittany Altomare en cuatro bolas, mientras que Europa tomó una ventaja de 5 1/2-2 1/2.

"Tratando de mantener la mayor calma posible", comentó Maguire. "Asumirlo todo con naturalidad. Ha sido bueno".

Europa tuvo una actuación dominante en tiro alternativo, donde capturó 3 1/2 de los cuatro puntos posibles, para empatar la mayor ventaja después de un día en las 17 ediciones de la Copa Solheim.

Las estadounidenses tuvieron tres de ventaja después de los primeros partidos en 1998 y 2017 en su camino hacia victorias cómodas.

A pesar de jugar frente a un equipo con todo el público a su favor, Europa apenas parecía intimidada por lo que estaba en juego o por el escenario, y se mantuvo firme en un día tenso en el que siete de los ocho partidos llegaron hasta el green 18.

"No escuchamos demasiados vítores europeos, todos de Estados Unidos, pero ahora soy bastante experta en ignorarlos, así que no es tan malo", dijo Hall. "Tenemos un trabajo que hacer".

Un trabajo para el que Europa ciertamente parece estar preparada, ya que intenta ganar en suelo estadounidense por segunda vez en la historia de la competición.

La ventaja de Europa podría haber sido incluso mayor si no fuera por una violación involuntaria de las reglas por parte de la sueca Madelene Sagstrom durante el partido de cuatro bolas de ella y su compañera de equipo la danesa Nanna Koerstz Madsen contra Nelly Korda y Ally Ewing.

Los equipos estaban todos empatados en el par 5 del hoyo 13 cuando Korda envió un putt de seis metros para un eagle que se curvaba de derecha a izquierda hacia el hoyo.

Colgaba del labio cuando Korda se arrodilló exasperada. Sagstrom se acercó y recogió la pelota de Korda rápidamente para conceder el birdie de tap-in. Resultó que se tomó muy rápido la bola.

Los supervisores del reglamento determinaron que Sagstrom no esperó los 10 segundos requeridos antes de agarrar la pelota de Korda, lo que hizo que el putt de águila de Korda fuera bueno, una decisión que puso a los estadounidenses al frente y les abrió la puerta para ganar 1 arriba.

"No quieres ganar un hoyo como ese", declaró Korda. "Salí del green, y estábamos hablando, y (el oficial de reglas) ya se acercó a nosotras y dijo, 'Lo reviso, quiero verlo'. Honestamente, ni siquiera teníamos voz y voto".

Sagstrom admitió que violó la regla, aunque cuestionó si la pelota de Korda estaba tan cerca de entrar como los oficiales dieron a entender.

"Personalmente, no estoy de acuerdo con la decisión de que la pelota esté al borde", comentó Sagstrom. "Pero no seguí la regla de los 10 segundos, así que duele ahora porque siento que decepcioné a mi equipo".

Fue uno de los pocos momentos complicados en un día que perteneció en gran parte al equipo visitante vestido de azul y blanco.

Reid y Maguire eran prácticamente desconocidas cuando llegaron al noroeste de Ohio. Se unieron en el transcurso de tres días de práctica y parecía que habían estado juntas durante años mientras miraban a las hermanas Korda.

Las Kordas quedaron invictas en foursomes en Gleneagles en 2019, pero nunca parecieron ponerse en marcha, incluso con el excampeón del Masters, Bubba Watson, acompañando al equipo de Estados Unidos como asistente voluntario de la capitana Pat Hurst.

Reid y Maguire se pusieron al frente cuando las Kordas fallaron en el par 4 del cuarto hoyo e hicieron un lío en el cuarto par 4. Todo empeoró en el par 4 del sexto cuando las hermanas estadounidenses vieron sus respectivos lanzamientos en el green elevado rodar colina abajo hacia el rough.

Las hermanas lograron solo tres birdies en toda la ronda, dos de los cuales fueron igualados por Reid y Maguire, y solo pudieron ver cómo la novata perforaba tranquilamente un triple en el 18 para asegurar el punto para Europa. EFE

gr/mbj/gcf