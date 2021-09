05-09-2021 El lejano Oeste está de vuelta, estas son las prendas que van a triunfar en Otoño. MADRID, 5 (CHANCE) El verano se acaba y son muchos los que ya piensan en las tendencias que veremos en Otoño. Y es que no hay nada como estar al día y combinar las prendas de ropa que más nos gustan acorde a la moda de cada época... es por eso por lo que debes saber que el lejano Oeste está de vuelta y con más fuerza que nunca en la nueva colección de C&A que lo tiene todo para triunfar. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD PÁGINA OFICIAL DE C&A



MADRID, 5 (CHANCE)



El verano se acaba y son muchos los que ya piensan en las tendencias que veremos en Otoño. Y es que no hay nada como estar al día y combinar las prendas de ropa que más nos gustan acorde a la moda de cada época... es por eso por lo que debes saber que el lejano Oeste está de vuelta y con más fuerza que nunca en la nueva colección de C&A que lo tiene todo para triunfar.



Después de haber estado todo el verano haciendo y deshaciendo maletas, con prendas de lo más cómodas y elegantes, también nos apetece hacer un cambio y empezar a vivir esta nueva época del año en la que entramos con ganas. Cárdigans de flecos, vestidos vaporosos, botas cowboy, cuadros, flecos o sombreros, C&A lo tiene todo para triunfar y debes saber qué te vas a encontrar en su nueva colección.



Que llegue el Otoño no significa que nos vayamos a despedir de los días soleados, si eres de esas que aprovechan hasta la última hora de luz este vestido de chifón de flores es ideal para disfrutar de un plan con tus amigos y seres queridos. Y si por la noche refresca, tenemos este cárdigan con flecos blanco con el que combinaras tu look al completo.



Si eres de las que prefieren un look cómodo tienes para elegir entre colores vivos, como el amarillo de esta sudadera de lo más cómoda y casual. También para un día de lo más campestre y relajado podemos elegir prendas de ropa en las que lo predominante son los cuadros.



¿Lo más importante de todo? En C&A tienen muy presente la sostenibilidad, por eso todas las opciones que ofrecen son estupendas, sientan genial y te colaboras a cuidar el planeta.



Una colección para la vuelta a la rutina y a Otoño que nos inspirará a salir todos los días de nuestra casa con motivación y con la energía suficiente, además de haciéndonos sentir bien y luciendo unas prendas que van a ser la envidia de todos. ¿Te vas a perder la nueva colección de C&A?