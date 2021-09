El italiano Sonny Colbrelli gana el Tour del Benelux

El ciclista italiano Sonny Colbrelli (Bahrain) fue el ganador del Tour del Benelux, tras la disputa este domingo de la séptima y última etapa, en la que venció su compañero de equipo esloveno Matej Mohoric.

Ese último se impuso en solitario en la última etapa con una decena de segundos de ventaja sobre Colbrelli y el neerlandés Tom Dumoulin.

En la clasificación general, Colbrelli consiguió el título, con Mohoric en la segunda posición.

"Me asusté en la última vuelta (del circuito de la etapa). Tuve un problema mecánico y asumí el riesgo de no cambiar de bicicleta. Al final me fue bien", explicó Colbrelli.

"Esta victoria me da mucha confianza para el Mundial de dentro de tres semanas. Tengo que mantener mi forma actual", añadió.

A continuación, Colbrelli (31 años) anunció haber renovado su contrato con el equipo Bahrain para dos temporadas más.

Será uno de los hombres a vigilar, el 26 de septiembre en el trazado previsto en Lovaina (Bélgica).

- Clasificación de la séptima etapa:

1. Matej Mohoric (SLO/Barhain), los 180 km en 3 h 50:56

2. Sonny Colbrelli (ITA) a 11.

3. Tom Dumoulin (NED) a 15.

4. Christophe Laporte (FRA) a 22.

5. Fred Wright (GBR) a 22.

- Clasificación general:

1. Sonny Colbrelli (ITA/Mohoric) en 24 h 14:29

2. Matej Mohoric (SLO) a 29.

3. Victor Campenaerts (BEL) a 1:14.

4. Tim Wellens (BEL) a 1:26.

5. Stefan Kung (SUI) a 1:28

