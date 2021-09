El FesTVal cierra su XIII edición con los premios a la televisión en España

La actriz Ana Obregón posa tras recibir el galardón Joan Ramon Mainat durante la ceremonia de entrega de los varios premios televisivos en el ámbito de la jornada de clausura en Vitoria la XIII edición del FesTVal. EFE/ Jon Rodríguez Bilbao

Paula Escalada Medrano

Vitoria (España), 4 sep (EFE).- La presentadora Ana Obregón, los miembros del jurado de “MasterChef” o el actor y presentador Dani Rovira fueron algunos de los galardonados este sábado en el acto de clausura de la edición número XIII del FesTVal, el festival de televisión más importante de España, que se ha celebrado esta semana en Vitoria.

“Somos gente de la cocina y entramos en el mundo de la televisión sin gustarnos, pero ahora estamos encantados”, ha apuntado el cocinero Pepe Rodríguez sobre el programa que ya lleva 25 ediciones en sus diversas versiones, y que recibió el premio con los otros dos miembros del jurado, Samanta Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Los premios -que ya habían sido anunciados- se entregaron en una gala presentada por Diego Losada, presentador de Televisión Española, a la que asistieron directivos de las principales cadenas, entre ellos el presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, y el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile.

El italiano entregó precisamente otro de los premios Joan Ramón Mainat al periodista y productor audiovisual Mikel Lejarza.

“Gracias a todos los que amáis la televisión, que es el mejor medio para contar historias. Las nuevas tecnologías son oportunidades y el enemigo mayor que tiene la televisión es el aburrimiento”, ha apuntado tras recibir el premio.

El presentador Pablo Motos, que no ha estado presente en la ceremonia, y la presentadora Ana Obregón, que ha recogido el premio entre lágrimas y tras una larga ovación del público, han sido los otros dos galardonados con este premio.

“Para mí ha sido un privilegio trabajar durante casi cuatro décadas en mi pasión, en mi amor, en la televisión”, ha apuntado Obregón, quien ha dedicado el premio a su madre y a su hijo, fallecido debido a un cáncer el año pasado.

“He tenido la suerte de hacer series, programas de entretenimiento, galas, campanadas y sobre todo la suerte de trabajar con esos equipos maravillosos”, ha añadido.

Esta noche también se han entregado el premio Constantino Romero al humorista y guionista Raúl Pérez ("Expediente Pérez", Movistar+) y los Premios FesTVal a los servicios informativos de ETB, al concurso de Antena 3 "Pasapalabra", a la serie "Hierro" (Movistar+) y al programa "La Noche D" de Dani Rovira (TVE).

“Gracias a este programa hemos podido demostrar que se puede seguir haciendo una televisión familiar, donde haya comedia, en medio de una atmósfera de ruido polaridad, brusquedad y comportamientos zafios. De repente nos empeñamos en hacer un programa simpático y familiar”, ha apuntado Rovira al recibir el premio.

Además, la serie “Antidisturbios" (Movistar+), dirigida por Rodrigo Sorogoyen y Borja Soler, ha recibido el Premio Dirige a la Mejor Dirección de Ficción de Televisión, mientras que la actriz Vicky Luengo, una de las protagonistas de la serie, ha obtenido el Premio de la asociación de Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) a la Mejor Interpretación.

Daniel Alonso ha sido galardonado con el Premio Nuevas Ventanas por su canal de YouTube "Yosoyplex"; el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, ha recibido el premio EITB Saria; y el programa "Pioneras" de Movistar+ y Zeppelin TV el Premio CIMA TV FesTVal a la Igualdad.

UNA PROGRAMACIÓN VARIADA

Con un programa cargado de estrenos y presentaciones, el pasado martes arrancó en Vitoria la XIII edición del FesTVal, en la que canales y plataformas han presentado novedades de su programación y en la que han participado numerosos artistas y personalidades del sector.

El documental sobre la vida de la artista Lola Flores (Movistar+), que se estrenará el próximo 28 de octubre, fue la primera proyección que tuvo lugar en el Palacio de Congresos Europa de la capital alavesa, sede del festival, a la que acudieron las hijas de la cantante, Rosario y Lolita Flores.

En el apartado series, a lo largo de estos días se han presentado dos nuevas producciones que llegarán a la pantalla próximamente, "Ana Tramel. El juego" de Televisión Española, dirigida por Salvador García Ruiz y Gracia Querejeta, basada en la novela "Ana" de Roberto Santiago y protagonizada por Maribel Verdú, y la nueva serie de Movistar+ "Todos mienten", creada y dirigida por Pau Freixas.

El festival ha proyectado además el estreno de las segundas temporadas de "By Ana Milán" (Atresplayer Premium) y "Baserria" (ETB) y también de "Los hombres de Paco" (Atresmedia).

En esta edición ha habido además una notable presencia de concursos culinarios con la presentación de "Celebrity Bake Off", que emitirá su primera edición en España en la plataforma Amazon Prime Video, y de la nueva edición de "Masterchef Celebrity" (TVE).

En cuanto a los programas de entretenimiento, Emilio Aragón presentó la segunda parte de su programa "BSO" (Movistar+) en el que entrevistará a Antonio Banderas, Alaska, Dani Rovira y Lolita.

Y también se presentó el nuevo concurso musical de Atresmedia, "Veo cómo cantas", un concurso de talentos presentado por Manel Fuentes, y se presentaron las nuevas temporadas de magacines como "Más vale tarde" o "La hora de la 1" de TVE.

En el FesTVal también ha participado la plataforma Netflix, que ofreció detalles sobre su programación de entretenimiento, y el conglomerado estadounidense AMC Networks, que anunció algunos de los próximos estrenos y su apuesta firme por el documental.