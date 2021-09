"El equipo quería hacer bien los deberes", señala Marcos Llorente

"El equipo quería hacer bien los deberes", declaró el internacional español Marcos Llorente, este domingo en Badajoz tras ganar 4-0 a Georgia en la clasificación para el Mundial de Catar-2022, tras haber cuajado un gran partido como interior derecho.

"Era importante una victoria así, contundente, delante de toda esta gente. Contentos y a seguir en esta línea", señaló el jugador del Atlético.

Uno de los futbolistas más polivalentes de la selección española, Llorente jugó en esta ocasión como centrocampista por la derecha, sirviendo dos de los cuatro goles locales.

"De interior es donde el año pasado di mi mejor versión, hice la mejor temporada de mi carrera y es donde mejor me siento. Los entrenadores lo saben, pero a lo mejor tienen otros pensamientos y yo solo puedo hacer donde me pongan", añadió.

El seleccionador español Luis Enrique recogió el guante: "Escucho a todos los jugadores y ellos deben escucharme a mí. Llorente suma en cualquier posición, como Azpilicueta o Rodri".

Refiriéndose a la derrota ante Suecia, Luis Enrique señaló que hay que "pasar el duelo".

"Y ahora a pensar en el próximo partido, toca centrarse ante Kosovo", añadió sobre el duelo del miércoles, el último de los tres planificados en septiembre en la clasificación para el Mundial.

Tras caer ante Suecia el jueves, España quedó a dos puntos de su rival en la pelea por la primera plaza del grupo B (que clasifica de manera directa para el Mundial). Y al ganar este domingo vuelve a ser líder, por un punto, pero el equipo escandinavo tiene dos partidos menos.

Autor del gol español contra Suecia, en su debut como internacional, este domingo volvió a marcar Carlos Soler.

"El otro día no sirvió para puntuar y el de hoy al menos ha sido para sumar y seguir en la pelea. El fútbol son rachas, ahora me toca disfrutar. He pasado momentos complicados y volverán", dijo el centrocampista del Valencia.

