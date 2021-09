El Barcelona y el Atlético golean; el Real Madrid sufre una abultada derrota

La delantera del FC Barcelona Bruna Vilamala (4i) celebra un gol contra el Granadilla Tenerife, durante el partido de la primera jornada de Liga de Primera División Femenina disputado el sábado en el Estadi Johan Cruyff. EFE/Toni Albir

Redacción Deportes, 5 sep (EFE).- La primera jornada de la Primera Iberdrola contó con resultados dispares de los equipos favoritos que optan al campeonato, ya que tanto el Barcelona, vigente campeón, como el Atlético de Madrid consiguieron una amplia victoria en casa ante el Atlético Granadilla y el Rayo Vallecano, respectivamente; mientras que el actual subcampeón, el Real Madrid, cayó con estrépito a domicilio frente al Levante, la gran revelación de la pasada temporada.

El debut liguero del Barcelona, con el estreno oficial en el banquillo de Jonatan Giráldez, fue una continuación del gran juego desplegado la temporada pasada, con una goleada como local ante el Atlético Granadilla (5-0). El equipo azulgrana, que contó en el once inicial con el flamante fichaje de la noruega Caroline Hansen, encarriló el partido al descanso con un doblete de la canterana Bruna Vilamala (2-0).

En la segunda parte, el dominio de la posesión por parte del Barcelona fue superior y las llegadas al área del equipo canario eran continuas, fruto de ello fueron los tres goles anotados en el segundo tiempo por Patri Guijarro, la capitana Alexia Putellas y Claudia Pina, que firmaron el definitivo 5-0 para las azulgranas.

El Atlético de Madrid, al igual que el Barcelona, comenzó la liga con una contundente victoria en el derbi madrileño frente al Rayo Vallecano (5-0). Las colchoneras, dirigidas por Óscar Fernández, sentenciaron el partido al descanso (3-0) gracias a los goles conseguidos por Maitane López, Laia Alexandri y la nigeriana Rasheedat Ajibade.

El 4-0 tuvo la firma de la venezolana Deyna Castellanos, en el minuto 68, desde los once metros. El quinto y último gol fue nuevamente obra de la lateral derecho Laia Alexandri, a pase de Amanda Sampedro, que le permitió conseguir su primer doblete en el Atlético de Madrid.

El actual subcampeón, el Real Madrid, sufrió un duro revés a domicilio frente a un siempre peligroso Levante (4-0). Las jugadoras dirigidas por David Aznar no pudieron contra un gran Levante, que fue tercero la pasada temporada y que siguen siendo una pesadilla para el Real Madrid, ya que las blancas únicamente ostentan una victoria en cinco partidos frente a las granotas.

El equipo blanco, que reservó a jugadoras titulares para el enfrentamiento de vuelta de la previa de la Liga de Campeones frente al Manchester City, se mostró desbordado ante un Levante que dominaron el encuentro, donde sobresalieron Alba Redondo, con un doblete y una asistencia, y los tantos conseguidos por Leire Baños y Tatiana.

Los debutantes en la Primera Iberdrola, el Alavés y el Villarreal, cumplieron en su debut en la máxima categoría del fútbol femenino.

El equipo vasco venció en casa (2-1) a un Betis en un partido muy disputado. Los tres goles se anotaron en el segundo tiempo. La paraguaya Lice Chamorro abrió el marcador para el Alavés (min.53), pero nueve minutos después, Andrea Medina igualó el marcador a pase de Lucía León. El gol definitivo, que rubricó la victoria del equipo vitoriano, fue obra de Irati Urruzola a 20 minutos del final.

Por su parte, el Villarreal viajó a Andalucía, donde consiguió un meritorio 0-0 en su debut en la Primera Iberdrola, tras enfrentarse al Sporting de Huelva.

El Éibar consiguió una importante victoria en casa (3-2) frente al Sevilla, en lo que fue el partido más disputado y vistoso de la jornada. Las goleadoras en el cuadro vasco fueron Arola Aparicio, con un doblete, y Carla Morera, mientras que los goles del Sevilla tuvieron la firma de la paraguaya Jéssica Martínez y Paula Nicart.

El otro equipo guipuzcoano de la Primera Iberdrola, la Real Sociedad, consiguió una amplia victoria como local ante el Valencia (4-1). Las donostiarras sentenciaron el partido en el minuto 57 (4-0), con goles de Cecilia Marcos, de la finlandesa Sanni Franssi y un doblete conseguido por Amaiur Sarriegi. El tanto de las valencianistas, que maquilló el resultado, fue de la venezolana Oriana Altuve.

El Madrid CFF-Athletic Club puso este domingo el cierre a la primera jornada. El conjunto vasco, que supo rentabilizar las pocas ocasiones de las que dispuso, certificó una importante victoria a domicilio frente el equipo madrileño (0-2). Las goleadoras del partido fueron Garazi Murua y Ane Azcona.