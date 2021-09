Duro revés del América de Cali al perder 0-1 con el Deportes Quindío

Fotografía de archivo en la que se registró al director técnico del club colombiano de fútbol América, Juan Carlos Osorio. EFE/Luis Noriega

Bogotá, 4 sep (EFE).- Una tarde de espanto fue la que vivió el América de Cali este sábado al perder inesperadamente 0-1 contra el Deportes Quindío, en uno de los partidos de la octava jornada de la liga colombiana liderada por Atlético Nacional con 19 puntos.

A los 58 minutos el defensa Layser Chaverra capitalizó el pase de Roy Chaverra y de potente zurdazo dejó sin opción a Diego Novoa, que pese a que buscó la pelota no la pudo atajar.

Los dirigidos por Óscar Héctor Quintabani se echaron al bolsillo los tres puntos que le sirven de mucho para alejarse de la zona del descenso y, de paso, le quitaron el título de invicto que tenía como local el América de Cali, al mando de Juan Carlos Osorio.

Los "Diablos rojos" tuvieron un primer tiempo muy por debajo de lo esperado pues la rotación enviada por Osorio al campo no funcionó como él esperaba.

Los más destacado en la parte inicial fue el trabajo defensivo del Deportes Quindío al que le anularon un gol, situación que también vivió el local, que dejó en el banco a Adrián Ramos y Déinner Quiñones porque el técnico Osorio no juega más de tres partidos seguidos con la misma lista, fiel a su principio de "rotar el equipo".

En el segundo tiempo destacaron por el visitante Yilmar Filigrana, Leyser Chaverra, Didier Pino, Fabián Mina y Roy Castillo, quienes dominaron el último tercio de cancha y convirtieron al arquero Novoa en figura.

También es cierto que, tras el ingreso de Ramos, Quiñones y Elvis Mosquera, América de Cali tuvo al menos dos llegadas que pudieron terminar en gol pero el portero Luis Estacio tenía con candado su arco.

Con el botín logrado Deportes Quindío llegó a 13 puntos, en tanto que América de Cali se quedó en 11 y con el peligro de que puede perder su casilla entre los ocho clasificados que disputarán el título de este semestre.

Para los "Diablos rojos" este es el cuarto partido sin ganar, lo que tiene exasperada a su afición, que reclama mejores resultados y un esquema de juego que les permita ilusionarse con los lugares de privilegio entre los 20 equipos que disputan el torneo.

Por otro lado, La Equidad dejó en el camino a Jaguares, al que derrotó 1-0 con diana de Kevin Salazar con lo que su equipo completa nueve puntos -sigue en la parte media de la tabla- y la visita se queda con 11 unidades.

La jornada prosigue este domingo con los partidos entre Once Caldas-Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto-Deportivo Cali, Independiente Medellín-Santa Fe y Alianza Petrolera-Atlético Nacional.

El lunes cierra la jornada con: Águilas Doradas-Deportivo Pereira, Deportes Tolima-Envigado y Millonarios-Patriotas. EFE

