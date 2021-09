Cvirus.- Brasil suspende la distribución de doce millones de vacunas contra el coronavirus de la empresa china Sinovac

Las vacunas proceden de una fábrica que no ha sido inspeccionada por las autoridades sanitarias brasileñas



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias brasileñas han suspendido la distribución de más de doce millones de vacunas contra el coronavirus envasadas en una planta no inspeccionada de Sinovac, fabricante del compuesto CoronaVac.



Según ha anunciado la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), encargada de la aprobación de las vacunas, los lotes retirados provienen de una planta "que no había sido inspeccionada ni aprobada en la autorización del uso de emergencia" del producto.



"En estos términos, las vacunas envasadas en un lugar no aprobado en la autorización del uso de emergencia se consideran un producto no regulado por Anvisa", ha detallado la agencia en un comunicado.



Los lotes afectados, que incluyen vacunas que estaban aún por llegar al país, suponen más de doce millones de dosis del compuesto contra el coronavirus, el primero en haber sido aprobado para su uso de emergencia en el país junto con la vacuna de AstraZeneca.



En el comunicado, Anvisa ha aclarado que no ha encontrado ninguna evaluación de los estándares de calidad de la planta por parte de otros organismos sanitarios.



La agencia ha asegurado que dedicará este periodo a evaluar los estándares de buenas prácticas de la planta en cuestión, y también el posible impacto en la población que ya ha sido vacunada con lotes procedentes del mismo lugar.



En Brasil, el segundo país del mundo con más muertes registradas por la COVID-19, están inmunizadas con la pauta completa de alguna de las vacunas contra el coronavirus alrededor de 65 millones de personas, un 30 por ciento de la población, según datos de la Universidad Johns Hopkins.