Colombia.- Las FARC desmienten la muerte de un coronel secuestrado hace más de 100 días

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han publicado un vídeo como prueba de vida del coronel Pedro Pérez Arciniegas, secuestrado hace más de cien días por la guerrilla, y desmienten así la información publicada el viernes por el Ejército, en la que lo daban por muerto.



"Un saludo muy especial para mi padre. Hay que enfrentar las cosas, eso es lo que él me enseñó y a mi madre que la amo, la amo y la extraño mucho", afirma Pérez en la grabación, publicada por Noticias Saravena. "A mi esposa Milena que la amo, te amo Mimi. A César, mi corazón de melón, que lo extraño montones", prosigue.



"Hay que enfrentar las cosas y mientras yo este aquí, respirando, estamos vivos, estamos vivos. A veces las cosas no son como parecen, ojalá se pudiera llegar a una negociación. Hay que afrontar las cosas, los amo", concluye.



En el vídeo aparece quien podría ser 'Antonio Medina', jefe de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, quien asegura que fue una irresponsabilidad por parte del Ejército afirmar que el coronel estaba muerto.



Además, explica que un comando armado trato de rescatarlo "sin tener éxito" y advierte de que el Gobierno no ha facilitado la liberación del oficial.



El viernes, el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, informó de que Pérez "habría sido asesinado", conclusión a la que se habría llegado tras la intercepción de comunicaciones de la guerrilla.



Zapateiro dijo que "fuentes de alta credibilidad" han informado que "criminales" de las disidencias, que "mantenían secuestrado al oficial", lo "habrían asesinado".



Pérez fue secuestrado en abril en el municipio colombiano de Saravena, en el departamento de Arauca, tras lo que, según ha relatado el Ejército en un comunicado, fue conducido a territorio venezolano por los integrantes del Grupo Armado Organizado Residual 10 alias 'Chiky' y alias 'Chulo'.



El anuncio del Ejército se produjo después de que el pasado 25 de agosto circulase un vídeo en el que Pérez solicitaba al Gobierno y a las fuerzas que no se olvidasen de su situación y enviaba saludos a su familia, lo que fue considerado como una prueba de que se encontraba con vida, recoge el medio 'El Colombiano'.