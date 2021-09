Cientos de salvadoreños protestan por fallo que habilita reelección de Bukele

Grupos de personas participan en una concentración contra el bitcóin y la posibilidad de la reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hoy, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

San Salvador, 5 sep (EFE).- Cientos de salvadoreños, principalmente jóvenes, protestaron este domingo en la capital de El Salvador contra el fallo de la Sala de lo Constitucional del Supremo que habilita la reelección presidencial y que abre la posibilidad al presidente Nayib Bukele de competir por un segundo mandato en 2024.

"Manifestamos nuestro rechazo absoluto a los recientes actos arbitrarios y autoritarios del régimen de Nayib Bukele", señalaron los manifestantes de organizaciones humanitarias y feministas en el Monumento a la Constitución al leer un comunicado.

Agregaron que, a su juicio, el Gobierno de Bukele y el partido oficialista Nuevas Ideas "han emprendido una serie de acciones que atentan contra la democracia y la disidencia con el fin de consolidar un poder Ejecutivo absoluto".

"Esto ha sido una cascada de sucesos que buscan desplomar lo poco que conocíamos por democracia", señalaron y también criticaron la reciente decisión del Congreso de cesar a los jueces y fiscales sexagenarios.

Los manifestantes, que fueron unas 300 personas, portaban pancartas con mensajes de rechazo al Gobierno y contra medidas como la implementación del bitcóin como moneda legal.

La noche del viernes, los magistrados constitucionalistas, nombrados el 1 de mayo, revirtieron un fallo de 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata.

En la resolución, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir "que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión".

La decisión judicial abre la vía para que el presidente Nayib Bukele pueda buscar la reelección en 2024, pues con la interpretación que se le dio en 2014 al numeral 1 del artículo 152 de la Constitución debía esperar hasta 2034.

Diversos periodistas señalaron en redes sociales que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron para fotografiar y captar videos de la concentración.

Los agentes de la unidad de Inspecciones Oculares no portaban su número de identificación, que la legislación salvadoreña obliga a que tengan en un lugar visible.

EL SILENCIO DE BUKELE

Tras casi dos días desde que la Sala de lo Constitucional emitió un fallo que habilita la reelección presidencial y al menos hasta las 16.00 hora local (22.00 GMT), el presidente Bukele ha guardado silencio y no ha respondido públicamente a quienes instan su reelección ni a los críticos de la resolución.

Cerca de las 21.00 hora local del viernes (03.00 GMT del sábado), la Corte Suprema dio a conocer el fallo y la última publicación del mandatario en Twitter, la red social en la que interactúa casi a diario, fue tres horas antes.

Desde esa hora, el presidente se ha ausentado de las redes sociales y tampoco ha dado declaraciones a ningún medio de comunicación y su Gobierno no ha emitido comunicados sobre el tema.

Ni la condena pública del Gobierno de Estados Unidos al fallo y el señalamiento de que los magistrados constitucionalistas, nombrados el 1 de mayo pasado, son "leales al órgano Ejecutivo" han generado una reacción pública.

En dicha fecha, el Congreso, cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró a cinco reemplazos, entre los que se encuentra un exasesor del Gobierno y un abogado del director de la PNC.

El Gobierno de Estados Unidos condenó la noche del sábado esta decisión judicial y advirtió que este "declive" de la democracia en el país centroamericano daña la relación entre ambas naciones.

La encargada de negocios de EE.UU., Jean Manes, aseguró que este fallo "es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida".