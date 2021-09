Chiquis revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

Chiquis (@chiquis) ha causado furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, sumaron más de 635.350 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

There’s a difference between someone who knows your worth and someone who VALUES your worth. #el





I’m coming for you Anaheim & San Jose! 🐝❤️#PlaylistTour San Jose: September 24th- San Jose Civic Center! Anaheim: September 25th-National City Grove Of Anaheim 🎤: @lyfeofbling 📷: @landoslays 💃: @larrianna_com 💄: @carlos_amaro





SWIPE LEFT to see the shoes I wore to get in the fountain for my music video! 🤣💜 #SoJanney @ranchopoder 📸: @landoslays NUEVO SENCILLO- “Mi Problema” LINK BIO!





SWEEPSTAKES – THIS WEEK ONLY! I want to give YOU the backyard BBQ of your DREAMS! Live your BEST LIFE with all of your friends and family – all thanks to @AlamosWines!! ENTER NOW for a chance to win by following the link in my bio. #Sponsored





Gracias a Dios, a mi Boss Bee Nation y a mi equipo de trabajo por darme el honor de vivir estos momentos inolvidables, en una forma tan mágica y única. 🤍 #ConDiosTodoSinElNada #PlaylistTour 📷: @landoslays

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».