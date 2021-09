Cantlay vence a Rahm por un golpe de ventaja y se proclama campeón

El estadounidense Patrick Cantlay reacciona a un putt fallado en el hoyo trece durante la ronda final del torneo de golf TOUR Championship 2021 en el East Lake Golf Club en Atlanta, Georgia, EE. UU. , 5 de septiembre de 2021. EFE / EPA / ERIK S. MENOR

Atlanta (EE.UU.), 5 sep (EFE).- El estadounidense Patrick Cantlay se proclamó este domingo campeón del Tour Championship al vencer por un golpe al español Jon Rahm, con el que mantuvo un duelo cerrado desde el primer día del torneo, al acabar la cuarta ronda con un registro de 69 (-1) y acumulado de 269 (-21).

Mientras que Rahm, que estuvo perfecto en el recorrido con una tarjeta de 68 golpes (-2) para un acumulado de 266 (-20), al final no pudo superar los cuatro de ventaja con los que llegó Cantlay al torneo después de ser el mejor en la clasificación de la FedEx Cup, que le dio un plus de -10 golpes, por los seis que recibió el español -6 al ser cuarto.

El duelo entre ambos golfistas fue épico y no se decidió hasta el último hoyo, a pesar de que Cantlay tuvo la oportunidad de haber asegurado el triunfo en el hoyo 17 cuando cometió su tercer bogie del partido después de haber hecho un birdie en el anterior que le había dado la ventaja de dos golpes.

Mientras que Rahm hizo dos birdies, en el par 4 del hoyo cinco y en el par 5 del 18, el mismo que consiguió Cantlay, para el resto del camino acabar con el par.

Cantlay, que el pasado fin de semana también ganó el BMW Championship, que le dio la posibilidad de acabar primero en la FedEx Cup, se llevó un premio en metálico de 15 millones de dólares, el mayor de todos los que se entregan durante la temporada en el PGA Tour.

El mexicano Abraham Ancer acabó la cuarta ronda con un registro de 70 (par), el mismo que tuvo en la segunda ronda, para acumular 274 golpes (-10) tras la suma de los cuatro que recibió al entrar el torneo por su clasificación de la FedEx Cup, y aunque bajó cuatro puestos acabó en el noveno, compartido con el estadounidense Billy Horschel.

Mientras que el español Sergio García mantuvo su buen juego para entregar una tarjeta de 69 golpes (-1) que le permitió acumular 273 (-7) y acabar en el decimocuarto puesto de la clasificación, empatado con tres jugadores más.

El chileno Joaquín Niemann acabó el torneo con registro de 72 golpes (+2) para dejar un acumulado de 285 (+4) y ocupar el penúltimo lugar de la lista de los 30 jugadores que llegaron al torneo, incluido el estadounidense Brooks Koepka, que se retiró en la tercera ronda por lesión.