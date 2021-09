Cantlay resiste el acoso de Rahm y se corona en la Copa FedEx de golf

El estadounidense Patrick Cantlay se impuso este domingo por un golpe de ventaja al español Jon Rahm en el PGA Tour Championship y se llevó el premio de 15 millones de dólares de los playoffs de la Copa FedEx.

Rahm, el número uno del ranking de la PGA, acechó a Cantlay, número cuatro, hasta el último hoyo del torneo del East Lake Golf Club de Atlanta (Georgia).

El estadounidense, de 29 años, soportó la presión y logró un birdie en el hoyo 18 para terminar la ronda con 69 golpes y un acumulado de 21 bajo par.

Rahm, por su parte, también firmó un birdie en el último hoyo para una tarjeta de 68 golpes y un acumulado de -20, a un golpe de distancia de Cantlay y del gran premio de este evento.

"Hoy he jugado muy bien. Todavía no lo he asimilado. Me decía a mí mismo que debía concentrarme y concentrarme, y lo he hecho muy bien", se felicitó Cantlay, que no cuenta con ningún título de Grand Slam en su palmarés.

"Fue duro", reconoció. "Fue definitivamente diferente a cualquier otra semana".

El PGA Tour Championship es uno de los tres que torneos conforman la Copa FedEx que cierra la temporada del circuito estadounidense de la PGA y también incluye el Northern Trust, ganado por Tony Finau, y el BMW Championship, conquistado por Cantlay.

Los jugadores comenzaron esta tercera y última etapa manteniendo su posición de la clasificación final del torneo anterior.

- Último hoyo de infarto -

Cantlay llegó así a Atlanta con cuatro golpes de ventaja sobre Rahm, flamante ganador del Abierto de Estados Unidos en junio.

El estadounidense logró mantenerse en el liderato en todo momento pero pasó por un momento de alta tensión en el hoyo 17 de este domingo, cuando cometió su tercer bogey de la jornada que ponía a Rahm a solo un golpe de distancia.

En el último hoyo, Rahm arriesgó con un lejano golpe que hubiera sido ganador si no hubiera rebotado en el green cerca de la bandera. Cantlay respiró y utilizó su ventaja para asegurar el último birdie.

"Patrick jugó un gran golf", le reconoció Rahm. "Él estaba cuatro golpes por delante de mí, y aunque yo haya sido el mejor durante la semana, él se lo ha ganado. Jugó increíble".

El mexicano Abraham Ancer, que en agosto ganó su primer torneo de la PGA en el WGC-FedEx St. Jude Invitational, firmó el domingo una tarjeta de 70 golpes y concluyó en la novena posición compartida con un acumulado de 10 bajo par.

Clasificación del PGA Tour Championship tras la cuarta y última ronda del domingo (par-70):

1. Patrick Cantlay (USA) -21 (67-66-67-69)

2. Jon Rahm (ESP) -20 (65-65-68-68)

3. Kevin Na (USA) -16 (66-67-66-67)

4. Justin Thomas (USA) -15 (67-67-65-70)

5 .Viktor Hovland (NOR) -14 (66-68-70-65)

. Xander Schauffele (USA) -14 (68-69-67-64)

7. Bryson DeChambeau (USA) -13 (69-67-72-66)

8. Dustin Johnson (USA) -11 (68-69-68-67)

9. Abraham Ancer (MEX) -10 (69-70-65-70)

Billy Horschel (USA) -10 (65-68-67-70)

