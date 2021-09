Cantlay recupera un golpe ante Rahm y sigue líder con dos de ventaja en el Tour Championship

Atlanta (United States), 04/09/2021.- Patrick Cantlay of the US reacts after making a birdie putt on the eighteenth hole during the third round of the 2021 TOUR Championship golf tournament at the East Lake Golf Club in Atlanta, Georgia, USA, 04 September 2021. The tournament is the finale of the PGA Tour FedExCup playoffs. (Estados Unidos) EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Atlanta (EE.UU.), 4 sep (EFE).- El estadounidense Patrick Cantlay mantuvo por tercer día consecutivo un gran duelo con el español Jon Rahm en la lucha por el título del torneo Tour Championship, pero esta vez para no perder terreno en el liderato y ganar un golpe que le da dos de ventaja.

Rahm no tuvo la inspiración de las dos primeras rondas cuando recortó tres de los cuatro de ventaja con los que empezó el torneo Cantlay como líder de la clasificación de la FedEx Cup. Así, se quedó un golpe por debajo, pero mantuvo todas las opciones abiertas para lograr el domingo el título y un premio de 15 millones de dólares.

El estadounidense Justin Thomas se encargó de entregar la mejor tarjeta firmada de la jornada con 65 (-5) para colocarse con 199 golpes y (-15), de esta manera, ascender al tercer puesto con (-15), a cinco de los (-20) que posee Cantlay y a tres de los (-18) de Rahm.

Cantlay consiguió su último birdie cuando menos lo esperaba y sintió que valía más que un golpe extra.

Aferrándose a una ventaja de un solo golpe sobre Rahm, pasó del rough derecho al primero de los dos búnkeres al frente del green 18 con el pin escondido detrás del segundo.

Cantlay disparó con seguridad a ocho metros y logró que un 67 (-3) liderara por dos.

"Pensé que era un gran impulso", comentó Cantlay. "Fue un buen putt de hacer, especialmente estando fuera de posición en ese hoyo. Y aprovecharé ese impulso para mañana", añadió.

Se preparó el escenario para un sprint hacia la Copa FedEx y su premio de 15 millones, con ramificaciones que podrían ir aún más lejos.

Por ahora, estaba en 20 bajo par (200) con una ventaja de dos golpes sobre Rahm (198, -18) que tuvo registro de 68 (-2), y sabe que tendrá las manos llenas, con un campo exigente de East Lake y enfrente el jugador número uno del mundo, que odia perder tanto como él.

El dinero es un buen tema de conversación para Cantlay y Rahm, e incluso para Thomas, que todavía está en el rango de asegurar que ésta no sea una lucha de dos jugadores.

"No juego para ganar dinero", dijo Cantlay. "Juego porque quiero ganar torneos de golf y me encanta hacerlo. Y estoy en un gran lugar para hacerlo mañana".

A Rahm, el campeón del Abierto de Estados Unidos, se le negó lo que parecía ser una victoria segura en el Memorial a principios de junio cuando tenía una ventaja de seis golpes, y luego tuvo que retirarse con una prueba positiva de covid-19.

Estaba cuatro tiros por detrás con ocho hoyos por jugar, hizo solo un birdie y aún recuperó terreno cuando Cantlay, que había recorrido 46 hoyos con solo un bogey, hizo tres bogeys y falló un par de oportunidades de birdie durante los últimos nueve años, terminando con su gran birdie.

"Fue uno de esos días en los que hubo muchos números intermedios", comentó Rahm. "Hubo muchos tres cuartos y finura, y en ciertos hoyos jugué un poco más conservador y no me di las mejores oportunidades para hacer putts", explicó.

Thomas, quien comenzó el Tour Championship seis tiros por detrás debido a su posición en la Copa FedEx al llegar a la final, estaba preparado para la ronda baja de la semana con el objetivo de acercarse un poco más, pero sacó su golpe de salida en el par 5 del 18, se fue de rough a rough a 11 metros, y luego hizo tres putts para bogey fallando un putt de menos de dos metros. Terminó cinco por detrás.

"No puedo contar con que tendrán un mal día", dijo Thomas. "Solo tengo que seguir adelante y hacer mi trabajo".

Nadie más estuvo más cerca que siete tiros de Cantlay, quien comenzó la semana con 10 bajo par después de que su victoria en el Campeonato BMW lo convirtiera en el primer cabeza de serie.

Mientras que mexicano Abraham Ancer, aunque está lejos de la lucha por el título, completó su mejor recorrido con un registro de 65 golpes (-5) que le permitió recuperar 11 posiciones para tener ahora 204 (-10) y subir hasta el quinto puesto que comparte con el estadounidense Billy Horschel.

El veterano español Sergio García también destacó con su mejor actuación en lo que va de torneo al conseguir registro de 66 (-4) para acumular 204 (-6), subir seis posiciones y ocupar la decimotercera, que comparte con dos jugadores más: el estadounidense Tony Finau y el australiano Cameron Smith.

El joven chileno Joaquín Niemann mejoró con relación a las dos jornadas anteriores, pero no puso pasar del par (70) para seguir en el penúltimo lugar con acumulado de 213 golpes (+2).