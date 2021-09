Brexit.- El ministro británico del Brexit avisa del "enfriamiento" de las relaciones con la UE por Irlanda del Norte

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El ministro británico del Brexit, David Frost, ha avisado este sábado de que la disputa sobre el protocolo para Irlanda del Norte podría generar una "fría desconfianza" entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE), aunque ha asegurado que no lo anularán, como demandan algunos unionistas.



"Algunos querrían que arrasáramos con todos los acuerdos existentes. Esa no es nuestra postura", ha asegurado Frost durante una conferencia de la Asociación Británica-Irlandesa en Oxford este sábado, según recoge el medio británico 'The Guardian'.



El vicepresidente de la Comisión Europea responsable de supervisar el cumplimiento de las reglas del Brexit, Maros Sefcovic, ya avisó en julio a los británicos de que no renegociará el protocolo sobre Irlanda del Norte, después de que Londres reclamara "cambios significativos" en el acuerdo.



"No tenemos ninguna intención de tener una relación reacia y difícil con la UE", ha asegurado Frost.



El protocolo de Irlanda del Norte previene que haya controles en la frontera con la República de Irlanda, que forma parte del bloque comunitario. Esto implica, sin embargo, que sí hay controles a los productos que llegan desde el resto de Reino Unido a Irlanda del Norte, lo que según el Gobierno británico crea una nueva frontera entre esta región y el resto del país.



Londres asegura que "existen las circunstancias" que justificarían una anulación del protocolo, pero que no lo harán hasta consultar primero con Bruselas, según recoge la BBC.