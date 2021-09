Argentina se encamina a unas primarias marcadas por la economía y la apatía

Fotografía de archivo de argentinos votando en un proceso electoral en Buenos Aires(Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 5 sep (EFE).- Argentina se encamina a celebrar dentro de una semana unas primarias que definirán los candidatos para las legislativas de noviembre y que estarán marcadas por la compleja situación económica que atraviesa el país suramericano y una apatía en el electorado así como un descontento por los privilegios de los políticos.

Unos 34,3 millones de argentinos están convocados a votar el próximo 12 de septiembre para definir las listas de candidatos que quedarán habilitadas para competir en los comicios legislativos programados para el 14 de noviembre.

Estas elecciones primarias se celebrarán en el contexto de una inflación del 51,8 % interanual en julio pasado, una caída del poder adquisitivo de los salarios que se arrastra desde 2018 y un desempleo del 10,2 % al primer trimestre.

“Debido al proceso de deterioro del ingreso y, por lo tanto, de la calidad de vida de los argentinos, la inflación es un tema que preocupa mucho y explica que la gente le adjudique la responsabilidad en materia económica al gobierno y no a la pandemia”, dijo a Efe Lucas Romero, director de la consultora Synopsis.

PRIVILEGIOS

El Gobierno de Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019 con el mandato de recuperar la economía, recordó, después del descontento en ese plano que había dejado la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

La pandemia de covid-19 -y la cuarentena larga que aplicó la administración de Fernández- hizo que la economía cayera 9,9 % en 2020 y completara tres años de recesión, en tanto se observa que el rebote de un 8 % que espera el Gobierno este año no ha modificado la incertidumbre.

Además, el país acumula 112.444 fallecimientos por la covid-19 desde el inicio de la pandemia y sólo 47,4 % de los mayores de 18 años completó su esquema de vacunación, según datos oficiales de este sábado.

En este contexto, tuvo un gran impacto la reciente aparición de imágenes de Fernández participando del cumpleaños de la primera dama en la residencia presidencial en julio de 2020, durante las restricciones más duras por la pandemia.

Ese escándalo se sumó al del Vacunatorio Vip, por la revelación en febrero pasado de las personas que se vacunaron de manera privilegiada, lo que derivó en el cambio del ministro de Salud.

Para Romero, esos dos episodios, que muestran “a la política abusando del poder y ejerciendo privilegios”, impiden “al Gobierno poder aprovechar la posibilidad que tenía de apelar a la pandemia por el incumplimiento del mandato económico”.

APATIA

La concurrencia a votar es obligatoria para los electores de entre 18 y 70 años, pero este año los analistas sospechan un bajo nivel de participación, a diferencia de las últimas cinco elecciones primarias, que estuvo por encima del 70 %.

“La gente enfrenta el proceso electoral con resignación, como no creyendo que el resultado electoral vaya a cambiar el futuro del país”, señaló Romero, porque, según indicó, más del 60 % cree que va a estar peor de acá a un año.

Para Romero, el nivel de pesimismo de los argentinos puede tener que ver con la frustración de que “la alternancia política no funciona”.

El analista interpreta que muchas personas no irán a votar en las primarias “como forma de protestar”, y que eso afectará más al voto opositor.

RESULTADO

En los comicios de noviembre se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado.

El oficialista Frente de Todos buscará conservar el quorum en el Senado y ganarlo en Diputados, mientras que Juntos por el Cambio, el principal frente opositor, buscará ganar más bancas y quedar mejor posicionado de cara a las presidenciales de 2023.

El oficialismo ha optado presentarse a las primarias con listas de unidad en la mayoría de los distritos, pero en Juntos por el Cambio competirán listas internas en gran parte de las provincias.

Romero considera que el oficialista Frente de Todos no podrá superar el 40 % de los votos a nivel nacional, lo que significa una pérdida de caudal del 25 % respecto de las presidenciales de 2019.

Entiende que la competencia será con Juntos por el Cambio y que las dos coaliciones serán las protagonistas de la escena electoral, aunque fuerzas laterales puedan captar el descontento y el voto joven en estas primarias.