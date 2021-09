Argentina repite la "Marcha de las piedras" en memoria de los fallecidos por la covid-19

Fotografía de archivo tomada el pasado 16 de agosto en la que se registró a un grupo de ciudadanos al colocar piedras con los nombres de personas víctimas de la covid-19, frente a la Casa Rosada, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Demian Alday Estévez

Buenos Aires, 4 sep (EFE)-. Una nueva "marcha de las piedras" se realizó este sábado en memoria de los fallecidos durante el último año y medio y en protesta contra el Gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de covid-19, que sumó el pedido de que las autoridades no retiren las piedras como ocurrió la vez anterior.

La primera de estas emotivas marchas fue realizada el 16 de agosto pasado, convocada por los ciudadanos en las redes sociales, a la que asistieron quienes no pudieron despedir a sus muertos o acompañar a sus seres queridos en sus últimos momentos debido a las restricciones sanitarias que impedían acercarse, viajar dentro del país o realizar ceremonias fúnebres.

Las personas depositaron una piedra frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, y en la residencia presidencial de Olivos, en la periferia de Buenos Aires, y también en lugares emblemáticos del interior del país.

Esa noche, el Gobierno de Fernández recogió las piedras -de distintos tamaños y formatos, con los nombres de las víctimas, la fecha y lugar del deceso, corazones y banderas argentinas- y las colocó dentro de la Casa Rosada con el fin de construir “un espacio de memoria”.

Este sábado, las personas asistieron a la segunda marcha de las piedras con el reclamo que las piedras permanezcan en el lugar donde fueron colocadas, en un monumento en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

El segundo homenaje a los fallecidos se realizó al finalizar una jornada en que Argentina acumuló 112.444 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia.

“Quiero ver la piedra que dejé en la otra marcha por mi papá”, dijo Mónica al canal A24, señaló que esa piedra “la profanaron” e insistió: “Quiero que me digan dónde está”.

Este testimonio relacionó además la fecha del fallecimiento y la dificultad para ingresar al cementerio con el festejo el 14 de julio de 2020, en medio de la cuarentena dura, en el que participó el presidente Fernández entre una decena de personas, del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial de Olivos, incumpliendo las propias reglas del Ejecutivo.

Otras personas fueron a despedir a allegados que sufrieron la demora en el plan de vacunación, lo que algunos asociaban al escándalo del Vacunatorio VIP, que en febrero pasado reveló que varias personas, incluyendo funcionarios, se vacunaron de manera privilegiada, lo que derivó en el cambio del ministro de Salud.

En paralelo, el "hashtag" #NoToquenNuestrasPiedras fue tendencia en la red social Twitter, donde se mostraban imágenes de carteles en la marcha que pedían “no robar las piedras”.