Alemania suma cuatro millones de contagios con la incidencia levemente al alza

Varias personas hacen cola en uno de los dos centros que se han habilitado en Berlín para realizarse el test PCR necesario para viajar, en una fotografía de archivo. EFE/María Alonso Martos

Berlín, 5 sep (EFE).- Alemania ha superado los cuatro millones de contagios con la covid-19 desde el inicio de la pandemia, según las cifras actualizadas del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, que muestran además un alza leve, pero continuada, de la incidencia semanal.

En total se han verificado 4.005.641 infecciones -de los cuales, 3,7 millones corresponden a pacientes recuperados- y 92.346 fallecidos con o por el virus, según las cifras difundidas este domingo.

En las últimas 24 horas se reportaron 10.452 contagios y 21 víctimas mortales. La incidencia en siete días y por 100.000 habitantes subió a 83,1 casos, frente a los 74,1 de hace una semana.

Este indicador había bajado a los cinco casos semanales por 100.000 habitantes en junio, tras meses de práctico cierre de la vida pública.

Con la reapertura gradual de la restauración, comercios, actividad cultural y escolar, así como el turismo, empezó a subir de nuevo, aunque sigue muy por debajo del pico alcanzado en diciembre, con una media nacional de 197,6 casos.

Este indicador, considerado durante prácticamente toda la pandemia el principal instrumento para adoptar medidas restrictivas o relajarlas, será próximamente sustituido por el número de hospitalizaciones.

Con más de un 61 % de la población alemana con la pauta completa de la vacunación, se considera que la incidencia semanal no es ya un factor tan relevante, mientras no se den cifras altas de desarrollos graves de la enfermedad y víctimas mortales.

El nivel de hospitalizaciones por siete días y 100.000 habitantes está en 1,83 casos, mientras que en el momento álgido de la pandemia se situó en 15,5.

Pese a que desde el gobierno federal y los poderes regionales se da por hecho que no habrá otro cierre general de la vida pública, expertos y el mismo ministro de Sanidad, Jens Spahn, apremian estos días a la población a seguir vacunándose.

El jefe de virología de la clínica berlinesa de la Charité, Christian Drosten, considerado el experto de referencia del país, advirtió ayer desde la radio pública NDR de que "con seguridad" en otoño habría de nuevo restricciones al menos en cuanto a los contactos personales y sociales.

Según Spahn, para poder entrar en el otoño e invierno "con seguridad" se precisan unos cinco millones más de personas vacunadas con la pausa completa.