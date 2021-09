Alemania.- El candidato socialdemócrata tiende la mano a Los Verdes para gobernar Alemania

BERLÍN, 5 (DPA/EP)



El principal del candidato del Partido Social Demócrata (SPD) alemán en las elecciones del 26 de septiembre, Olaf Scholz, ha afirmado este domingo que le "gustaría" gobernar con Los Verdes, en pleno debate sobre quiénes serían sus socios de coalición en caso de que lograse mantener su actual ventaja.



El SPD ha dado la vuelta a los sondeos en estas últimas semanas y figura ahora por delante del bloque conservador que conforman la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), que en esta ocasión no tendrá a Angela Merkel como abanderada sino a Armin Laschet.



Scholz, presionado en los últimos días para que descarte un hipotético apoyo de Die Linke (La Izquierda), ha asegurado que no hay "ninguna duda" que Los Verdes son su socio prioritario. "Ya he trabajado con Los Verdes en varios gobiernos, en el Gobierno federal y también en Hamburgo", ha dicho al periódico 'Tagesspiegel' recordar su etapa como alcalde de esta ciudad.



"Somos partidos diferenets, tenemos objetivos diferentes, pero tenemos mucho en común", ha afirmado el dirigente socialdemócrata, que ejerce en la actualidad como ministro de Finanzas dentro de la denominada 'gran coalición' con Merkel.



El 56 por ciento de la ciudadanía alemana quiere los conservadores pasen a la oposición tras las elecciones, las primeras sin Merkel como candidata desde 2005, según una encuesta de Civey para el diario 'Augsburger Allgemeine'.