Venezuela reclama a la OMS el envío de las vacunas del mecanismo Covax

Fotografía de archivo tomada el pasado 30 de julio en la que se registró una toma general del interior de un centro de vacunación contra la covid-19, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Caracas, 3 sep (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes que el país aún no recibió "ni una dosis" de las vacunas del mecanismo Covax, que administra la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque ya se hizo el pago correspondiente.

"A pesar de que Venezuela canceló hasta el último centavo (...) no ha recibido una sola dosis al día de hoy; es lo que se llaman las sanciones de segundo nivel", expresó Rodríguez en el curso virtual de capacitación docente "América Latina en la encrucijada".

La vicepresidenta aseguró que el Gobierno logró el "desapoderamiento" de los recursos congelados en el exterior producto de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, para pagar las dosis a la OMS.

"Con gran sacrificio (pagamos), 120 millones de dólares al mecanismo Covax, que se supone es el mecanismo de solidaridad para el mundo. Pagamos y no hemos recibido una dosis", aseveró.

Rodríguez indicó que el organismo ha dado "excusas de todo tipo", sin precisar ninguna en concreto.

"La Organización Panamericana de la Salud (OPS), al día de hoy, espera que esos recursos sean transferidos para que puedan comprar las vacunas que corresponden al pueblo venezolano. Eso no ha ocurrido", indicó.

El jueves, la OPS afirmó que dentro del mecanismo Covax para una distribución equitativa de las vacunas, se han generado órdenes de compra a través del fondo rotatorio de la OPS de 693.000 dosis de la vacuna de Sinovac, que deberían estar llegando -señaló- a finales de septiembre a ese país.

Además, se espera que arriben a Venezuela para el "último trimestre del año" dosis adicionales de Sinopharm.

Venezuela ha administrado, hasta ahora, según el jefe de información de Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, Enrique Pérez-Gutiérrez, 9.342.817 dosis, de las cuales 6.653.094 fueron administradas a 3.326.547 personas que recibieron la pauta completa, y el resto, a ciudadanos inyectados, únicamente con la primera unidad de dos necesarias.