Venezuela recibirá donativo de China para atender a afectados por las lluvias

En la imagen, el canciller venezolano Félix Plasencia. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 3 sep (EFE).- El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, informó este viernes que China enviará a través de la Cruz Roja de ese país un "importante donativo" para atender a los ciudadanos afectados por las lluvias en la nación caribeña.

"El embajador me comunicó que, a través de la Cruz Roja China, harán llegar un importante donativo para atender a la población venezolana afectada por las lluvias", indicó Plasencia en su cuenta de Twitter, luego de una reunión con el embajador de China en el país, Li Baorong.

Plasencia no detalló cuándo llegará el donativo y cuáles son los insumos que se recibirán.

Agregó que en la reunión coincidió con el embajador en "desarrollar y profundizar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela al más alto nivel".

El pasado 25 de agosto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó un "estado de emergencia" por 90 días para los estados Mérida, Bolívar, Yaracuy y Zulia por las fuertes lluvias.

En esa misma jornada, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, informó que al menos 54.553 personas han resultado afectadas por las fuertes lluvias de las últimas semanas en el país caribeño.

"El Gobierno Nacional atiende a más de 54.553 personas afectadas por lluvias en el territorio nacional ante alerta de emergencia en todo el territorio", dijo Ceballos al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), según una nota en la página web de ese medio.

Asimismo, el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, informó en ese momento a Efe que, "en el municipio Tovar, donde se ha producido la mayor dificultad, hay once fallecidos".

"También tenemos dos niños que murieron en la población de Pinto Salinas, tenemos tres fallecidos en una aldea cercana a la parroquia Pueblo Nuevo del Sur el municipio Sucre, y tenemos 17 desaparecidos", aseguró.

Agregó que, por las lluvias, 1.400 viviendas se han visto "afectadas" en la población Tovar, donde 80 sufrieron "daños totales" por los que "las familias lo perdieron todo", tanto la infraestructura como los enseres.