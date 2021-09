Venezuela le pide a la canciller colombiana que no se inmiscuya en sus asuntos

Fotografía de archivo tomada el pasado 23 de agosto en la que se registró a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Caracas, 4 sep (EFE).- La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este sábado a su homóloga y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, que no se inmiscuya "en los asuntos internos" del país caribeño.

"Venezuela repudia las declaraciones de la vicepresidenta de la guerra y la violencia Marta Lucía Ramírez, quien se inmiscuye en los asuntos internos de nuestra patria", escribió Rodríguez en su cuenta de Twitter.

En su opinión, la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores colombiana está "vulnerando la legalidad internacional y haciendo gala de profunda ignorancia de su oficio de canciller", por lo que le pidió que se ocupe de "sus asuntos".

Ramírez advirtió en una entrevista con Efe de un diálogo errático en las conversaciones entre el Gobierno y la oposición venezolana y afirmo que el "único" objetivo de estas debe ser "asegurar que haya una elección presidencial transparente y libre".

Consideró que las negociaciones entre el Gobierno y la oposición que se desarrollan en México son "un intento tímido", al cual su Gobierno no quiere "ponerle una carga de dinamita", pese a que son "muy claros en que si el objetivo de la negociación es un diálogo, eso no va a conducir realmente a un cambio profundo".

"En cambio, si el objetivo es asegurar que haya una elección presidencial transparente y libre, entonces eso sí puede producir un cambio profundo, y esa es la gran responsabilidad que tienen los países desarrollados que han venido prodigando ese diálogo", agregó.

Al respecto, Rodríguez le espetó que pretender "dar lecciones al diálogo en Venezuela cuando dieron al traste con los acuerdos de paz en Colombia".

"Venezuela se respeta y hace valer su soberanía", concluyó.