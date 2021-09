Tite dice que Brasil-Argentina siempre será un "partido diferente"

El entrenador de Brasil Tite dirige el pasado jueves, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Chile y Brasil en el estadio Monumental en Santiago (Chile). EFE/Claudio Reyes POOL

Sao Paulo, 4 sep (EFE).- El seleccionador brasileño de fútbol, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', afirmó este sábado que el histórico duelo entre Brasil y argentina, que tendrá una edición más este domingo en Sao Paulo por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022, siempre será un "partido diferente".

"Yo aprendí, crecí con Brasil y Argentina siendo un juego diferente. No vale usar la hipocresía, de medias palabras. Uno solo tiene rivalidad con quien admira", declaró Tite en rueda de prensa virtual en la víspera del partido que se disputará en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.

"Cuando uno juega la Libertadores contra Boca, River, Racing, queda en otra atmósfera. Lo que uno no puede es jugarlo antes del partido. Es tener más serenidad, equilibrio porque el propio partido te moviliza, es adrenalina. Esa ponderación es fundamental", destacó.

Para Tite, la diferencia ante un rival como Argentina, que en el último partido entre ambas selecciones, disputado en julio derrotó en Río de Janeiro a los brasileños (0-1) en la final de la Copa América, es "el equilibrio de los aspectos físico, mental, técnico y táctico. El fútbol es como hacer un pastel".

Brasil, líder de la eliminatoria sudamericana con un rendimiento del 100 %, tiene 21 puntos, producto de 7 victorias en igual número de partidos, seguido por Argentina, segunda con 15 unidades y también invicta.

De conseguir una victoria el domingo en Sao Paulo y otra el día 9 en Recife ante Perú, con una combinación de resultados de sus rivales, la Canarinha podría asegurarse la clasificación matemática para Catar 2022, convirtiéndose en el primer equipo con el boleto en su bolsillo.

Brasil se entrenó este sábado en horas de la mañana en Sao Paulo con el grupo completo, con una parte de la práctica transmitida por las redes sociales de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), pero sin dar indicios de la probable titular.

Tite, que siempre adelantó las nóminas titulares en las previas, optó esta vez reservarse la divulgación de la alineación para el mismo día del partido.

El motivo fue los 11 jugadores que tuvo que convocar a última hora por la decisión de los clubes de la Liga inglesa y algunos de Rusia para cederlos a las selecciones suramericanas por razones sanitarias frente a la pandemia del coronavirus, lo que obligó a cambiar sus planes.

"Veo que tiene que haber igualdad para todas las selecciones y confío en el buen sentido de las entidades. Eso perjudica no solo la preparación de Brasil sino a todas las selecciones del fútbol suramericano que quedarán sin la misma preparación para el Mundial dando un privilegio para los equipos europeos", apuntó Tite.

No obstante, Tite dio indicios de que el volante Gerson y el enganche Éverton Ribeiro -autor del gol-, que en el segundo tiempo ingresaron y fueron fundamentales frente a Chile, pueden tener la oportunidad en el equipo titular que se medirá con Argentina.

Sobre cuál jugador le gustaría ahora tener de la recordada selección brasileña que disputó el Mundial de España'82 y que fue eliminada por Italia, Tite no dudó en afirmar que ese futbolista de ensueño sería: "Zico, Zico y Zico".

En la misma rueda de prensa, el atacante Gabriel Barbosa 'Gabigol', del Flamengo, comentó que "la derrota" en la Copa América ante Argentina "quedó en el pasado" y se encarará ahora al mismo rival sin "ánimo de revancha", pero siempre en busca de "jugar bien para la victoria".