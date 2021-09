Thalia y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Thalia (@thalia) realizó varias publicaciones que tuvieron fuerte repercusión en las redes durante las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.809.408 de interacciones entre sus followers.

Happy birthday to me! 🎉 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano. Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado. Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”😜, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo… es el AMOR.💓 Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia 🥰). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S (familia, amigos, niños, soñadores), ¡gracias por tantooo! 😍 ¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T! 🎉🎂🎁🎈





La vida está hecha de momentos. ¡Y que momentos! @tommymottola mi amor, gracias por el cumpleaños más espectacular de todos🥰 Cada sorpresa que planeaste con tanto amor para celebrar junto con nuestros hijos. En familia, en amor, en risas ¡y en sorpresas! ¡Te amo mi amor! Aquí les comparto un poquito del transcurso del día. 🎉🎂 #ThaliaHBDParty





La alegría y el amor que llenan mi cuerpo y alma en este momento, son indescriptibles. De nuevo, muchas gracias a todos los que hicieron que en la celebración de mi cumpleaños, me sintiera tan especial. ❤️🥰 Les comparto un poco de lo que fue ayer…🥳🎂🎉 acompañada de lo que más amo en el mundo. ¡Después de todo, sin - cuenta no se cumplen todos los días! 😜





¡Lunes de Pijamas! 👚 ¡Estoy enamorada de mi nueva colección! 🐆🌸 ¡No me decido por una! ¿Cuál diseño va más con tu estilo? 💕 Disponibles ya en Burlington, Ross, TJ Maxx y Marshall’s. 🌷🌼 #ThaliaSodiCollection #PJs





¡Estoy feliz de festejar mi cumpleaños con mis amigos de CARAS! 💕 ¡No se pueden perder esta edición conmigo en la portada! 🥳 ¡Ustedes creían saberlo todo de mí! ¡Pero no! 😜 Van a encontrar tantas sorpresas en esta edición tan especial. ✨ ¡Cuando lean la entrevista, me cuentan qué les pareció! 😘 @carasmexico @revistacaras ✍️ @marimarbat 📸 Cortesía Enrique Vega Styling - Newheart Ohaian Maquillaje - Anneliese Tieck usando JOUER Peinado - Jenny Matos at Rita Hazan Salon Set Designer - Sara Foldenauer #ThaliaHBDParty #ThaliaEnCARAS

Ariadna Thalía Sodi Miranda(Thalía) nació el 26 de agosto de 1971 en la Ciudad de México, México. Hija de Yolanda Miranda Mange y Ernesto Sodi Pallares, Thalía inició su carrera musical a principios de los años 80 como vocalista de un grupo infantil Din-Din y en 1986 se integró a la banda Timbiriche, con la que grabó tres álbumes de estudio y de la que se separó en 1989.

En 1990, Thalía lanzó su primer álbum como solista, titulado Thalía. A este disco le siguió el álbum Mundo de cristal, 1991 y Love, 1992. En ese mismo año, 1992, Thalía protagonizó la telenovela María Mercedes, la primera de la serie conocida como Trilogía de las Marías. Por su actuación, la cantante obtuvo el premio TVyNovelas en la edición de 1993, como mejor actriz juvenil y un premio Bravo como mejor actriz juvenil.

En 1994, Thalía protagonizó la producción de Televisa, Marimar y, al año siguiente, fue la estrella principal de María, la del barrio. Debido a la popularidad obtenida, comenzó a conocérsele como la «Reina de las Telenovelas». En 1994, durante la transmisión de la telenovela Marimar, la actriz y cantante firmó un contrato con la compañía discográfica EMI, con la cual más tarde comenzaría a grabar su cuarto álbum de estudio, En éxtasis, que fue publicado en septiembre de 1995. En 1999, tras concluir las grabaciones de Mambo Café, película con la que incursionó en el cine, Thalía regresó a la televisión con la telenovela Rosalinda donde interpretó a la protagonista del mismo nombre.

Tras culminar su participación en Rosalinda, la cantante publicó el que sería sexto álbum de estudio, Arrasando, en abril de 2000. En mayo de 2002, Thalía publicó su siguiente álbum de estudio, bajo el título Thalía, al igual que su anterior producción de 1990. En este disco interpretó tres canciones en inglés y tuvo como sencillos los temas «Dance, Dance (The Mexican)», «Tú y yo», «No me enseñaste» y «¿A quién le importa?».

En julio de 2005 se lanzó un nuevo álbum de estudio de Thalía, titulado El sexto sentido, del que la cantante ejerció también como productora ejecutiva. Poco después del lanzamiento del disco, Thalía anunció que no volvería a trabajar más en telenovelas, rescindiendo el contrato que la unía a Televisa.

En noviembre de 2008, Thalía anunció su separación del sello discográfico EMI, tras haber grabado doce discos por más de una década con dicha disquera. En julio de 2009 se dio a conocer que el siguiente disco de Thalía, Primera fila, sería de tipo acústico, producido por la disquera Sony Music Entertainment, álbum que logró certificarse como triple disco de platino en México por vender más de 180.000 copias, situándose por más de seis meses en los primeros lugares de los cien discos más vendidos del año.