Sin Pulgar y Maripán, Chile prepara duelo clave ante Ecuador en Quito

Claudio Bravo (d) de Chile disputa un balón con Bruno Guimaraes de Brasil, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Chile y Brasil en el estadio Monumental en Santiago (Chile). EFE/Claudio Reyes POOL

Santiago de Chile, 3 sep (EFE).- Luego de caer por 0-1 con Brasil en el Estadio Monumental de Santiago, la selección chilena de fútbol completó su entrenamiento de este viernes con los ojos puestos en Quito, lista para enfrentar el segundo partido de la triple fecha ante Ecuador con la obligación de sumar.

Pese a dominar a los de Tite durante la mayor parte del encuentro, La Roja pagó caro desaprovechar las oportunidades generadas frente al arco de Weverton y debe enmendar el rumbo en un estadio en el que no suma desde 1998, cuando se llevó un punto camino al Mundial de Francia.

Los pupilos del uruguayo Martín Lasarte quedaron estancados en el séptimo lugar de la tabla sudamericana con seis unidades en siete partidos, su peor campaña en la historia de las eliminatorias, pero la fe de sus referentes se mantiene intacta.

"Lo único que no está permitido es bajar los brazos", publicó en sus redes sociales el jefe de la defensa chilena y jugador del Bologna, Gary Medel.

"Seguiremos con todo hasta el final, por nuestros colores", apuntó uno de los líderes naturales de la selección chilena que forma parte fundamental de la llamada Generación Dorada, esa que entregó a Chile dos Copa América consecutivas en 2015 y 2016.

Con todo, La Roja cuenta con dos bajas para este segundo compromiso por acumulación de tarjetas amarillas: el centrocampista Erick Pulgar, eje clave en la salida chilena; y el defensor central Guillermo Maripán, que fue amonestado por entrar en una discusión con Neymar.

Lasarte, considerando esos cambios, ya adelantó en conferencia de prensa que para el partido ante el Tri piensa cómo bajar el impacto de la altitud de Quito, reduciendo los ida y vuelta de sus laterales para que no se desgasten tanto de cara al choque ante Colombia en el final de la triple fecha.

Así, el arco estaría defendido por Claudio Bravo; la última línea compuesta por Gary Medel, Paulo Díaz y Enzo Roco; un poco más proyectados Mauricio Isla y Eugenio Mena, acompañando por las bandas a Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Charles Aránguiz; en la delantera, Iván Morales y Eduardo Vargas.

Ecuador, por su parte, defenderá su casa encumbrado luego de imponerse por 2-0 ante Paraguay, resultado que lo dejó en la tercera posición con 12 puntos.