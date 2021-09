Schwartzman pasa a cuarta ronda; Bagnis queda eliminado

El argentino Diego Schwartzman fue registrado el pasado 1 de septiembre al celebrar su victoria sobre el surafricano Kevin Anderson, al final de un partido de la segunda ronda del Abierto de tenis de Estados Unidos, en el USTA National Tennis Center, en Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.). EFE/Justin Lane

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 3 sep (EFE).- El tenis argentino tuvo la cara y cruz de la moneda en la quinta jornada del Abierto de Estados Unidos con el triunfo de Diego Schwartzman, undécimo cabeza de serie, y la derrota de Facundo Bagnis.

Schwartzman impuso su mejor tenis ante el joven eslovaco Alex Molcan, de 23 años, uno de los cinco jugadores que llegaron a la tercera ronda tras entrar en el cuadro principal a través de la fase previa, y lo venció con facilidad por 6-4, 6-3 y 6-3 para pasar a la cuarta ronda por tercera vez.

El mejor tenista argentino del momento apenas necesitó dos horas y cinco minutos para lograr la victoria que le asegura estar en la segunda semana del Abierto, el último torneo de Grand Slam, en el que año pasado vivió la frustración de quedar eliminado en la primera ronda.

"La verdad es que ha sido un buen triunfo para mi ante un jugador desconocido, pero con gran poder, y necesitaba esta victoria", declaró Schwartzman. "Creo que mi tenis va de menos a más y eso es importante en este tipo de torneo".

Schwartzman acabó el partido con 30 golpes ganadores por 29 errores no forzados por los 16 y 43, respectivamente, que aportó Molcan, que además cometió seis dobles faltas.

El próximo rival de Schwartzman será otro joven tenista que llegó al cuadro principal a través de la fase previa, el holandés Botic van de Zandschulp, de 25 años, 117 de mundo, que fue el verdugo de Bagnis al que venció por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-2 e impidió que en la cuarta ronda hubiese duelo argentino.

El verdugo del octavo cabeza noruego Casper Ruud, aunque perdió la primera manga, luego superó a Bagnis en todas las facetas del juego con su agresividad que le dio 41 puntos ganadores por 26 errores no forzados.

"No tengo ninguna duda que será un partido complicado", comentó Schwartzman sobre el duelo contra Van de Zandschulp. "Tiene un tenis de mucho poder físico y ha ido también de menos a más, debo estar bien preparado para el domingo".