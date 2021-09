Sánchez presume de que España avanza cuando gobierna el PSOE frente a las recuperaciones "con corrupción" del PP

17-07-2021 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en un acto de partido. En Hotel Barceló Renacimiento, a 17 de julio de 2021 en Sevilla (Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press



Acusa a la derecha de no celebrar los éxitos: "Lo único que hace es gritar y crispar"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de que cuando gobierna el PSOE las recuperaciones de España son "rápidas, justas y con ejemplaridad" frente a las recuperaciones de la derecha que son "lentas, injustas y con corrupción". Además ha acusado a la derecha de no celebrar los éxitos: "Lo único que hace es gritar y crispar".



Así lo ha manifestado durante un acto celebrado en Jaén con el alcalde de Sevilla y secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, que se enmarca en los preparativos del 40 Congreso Federal previsto en Valencia los días 15, 16 y 17 de octubre.



Además, Sánchez ha comparado la gestión de la crisis de 2008 de la derecha frente a la de la actual crisis sanitaria: "Donde antes hubo recortes, hoy hay defensa de lo público; donde hubo corrupción, hoy hay ejemplaridad; y donde hubo devaluación de los salarios, hoy hay un Gobierno comprometido con el SMI y con sus subidas".



También ha destacado que los datos de paro "se llevan reduciendo desde hace seis meses", tanto el paro juvenil como el femenino, junto con el aumento de la Seguridad social, lo que significa que "estamos a prácticamente niveles previos a la pandemia".



"Los que negaron que España avanzaba hacia el 70% de la población vacunada, son los que ahora niegan que avanza hacia la recuperación. Pues yo les digo que se equivocaron y se volverán a equivocar: España lidera la vacunación y liderará la recuperación económica en Europa", ha resaltado.



Sobre la vacunación, el presidente del Gobierno de España ha subrayado que esta semana se ha llegado al 70% de población vacunada frente al Covid-19, lo que, según los epidemiólogos, "podía representar el inicio de la superación de la pandemia" y, por tanto, "hablar de salvar vidas y la salud pública del conjunto de España".



Asimismo, ha criticado que "la oposición dijo que no se alcanzaría el compromiso, pues objetivo cumplido, objetivo alcanzado, eso es lo que hace el Gobierno socialista y es la diferencia entre unos y otros, nosotros cumplimos, mientras la oposición lo único que hace es gritar y crispar".



SEGUNDO ACTO JUNTO A ESPADAS



Junto a Sánchez y Espadas, intervinieron en el acto el secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y la portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz.



Ha sido el segundo acto que Sánchez protagonice junto a Espadas en Andalucía desde la elección de este último como candidato socialista a la Junta en las primarias que la federación andaluza celebró en junio.



Así, el pasado 17 de julio, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE compareció en un acto en Sevilla junto a Espadas, de respaldo a éste a menos de una semana de que fuera proclamado también secretario general del PSOE-A --el 23 de julio--, y donde afirmó que, "dentro de muy poco", lo tendría como "aliado al frente de la Junta".