Ryanair impide en Madrid volar a 12 pasajeros con test de antígenos en regla

Madrid, 4 sep (EFE).- Operarios de control de documentación de Ryanair impidieron a doce viajeros subir este sábado al avión del vuelo Madrid–Londres FR 5993 con el argumento, según los afectados, de que el test de antígenos de coronavirus que presentaban “no incluía la fecha de nacimiento”, aunque sí la edad.

Este es uno de los documentos imprescindible vigentes para viajar al Reino Unido a causa de la pandemia.

En la página web oficial del Gobierno británico vigente en la actualidad y contrastada hoy por EFE (https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england#type-of-test) se menciona explícitamente que dicho documento, además de la identidad y el resultado de la prueba pertinente, debe incluir “fecha de nacimiento o edad” del viajero.

Este último requisito (la edad) sí lo cumplían en sus certificaciones los afectados a los que no se dejó acceder al avión y que contactaron con EFE.

En el grupo de doce personas que denunciaron lo sucedido, se encontraban unos padres con un bebé y dos sanitarios en tránsito que notificaron a la compañía ser conocedores de los requisitos legales que deben de incluir los documentos oficiales de acceso al Reino Unido para las certificaciones de test de antígenos y de PCR.

Ante las quejas, el personal de control de la compañía decidió “cerrar las puertas de acceso al embarque”, por lo que una pasajera dio aviso a los agentes policiales de pasaportes del aeropuerto de Madrid, que se ofrecieron a escoltarla para hablar con la aerolínea.

Los agentes alegaron, sin embargo, que “no podían hacer nada” al respecto para facilitarle entrar en el aparato, que ya aterrizó en el aeropuerto de Londres Stansted

EFE no pudo conseguir la opinión de la compañía sobre lo sucedido tras varios intentos de hablar con la misma.

En su servicio de información telefónica, una grabación señala a los usuarios que Ryanair no informa de los requisitos de entrada de cada país y de que es responsabilidad de los viajeros conocer las condiciones específicas de viaje en cada caso relacionadas con la pandemia de la covid-19.