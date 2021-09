Raquel Mosquera reaparece en televisión

04-09-2021 RAQUEL MOSQUERA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 4 (CHANCE)



Raquel Mosquera ha reaparecido esta tarde en 'Viva la vida' tras los dos ingresos hospitalarios que ha tenido este año y lo ha hecho para aclarar el estado en el que se encuentra. De paso, la peluquera y viuda de Pedro Carrasco ha hablado de la docuserie de Rocío Carrasco y ha dejado claro que lo que siempre ha contado en televisión es la verdad de la historia y no su verdad.



"Estoy bien, muy recuperada. En la enfermedad que yo tengo no quiere decir que de repente te venga un brote psicótico, en este caso fui a que me ajustaran la medicación. La docuserie me afectó bastante, se acumulan las cosas y después de ir al médico porque me encontraba con ansiedad y decidieron que me tenía que quedar en el hospital. Al salir del hospital, me vino la depresión, que muchas veces es lo que ocurre con mi enfermedad" empezaba diciendo la invitada.



Lo que sí que ha querido dejar claro Raquel es que su primer ingreso no fue por un brote psicótico, sino por un ajuste de la medicación: "El primer ingreso fui yo al médico por mi propio pie y para que me ajustaran la medicación. No sé por qué se ha dicho eso de mí, es que no me llegó a dar un brote psicótico".



En cuando a cuándo le diagnostican su enfermedad, la peluquera ha asegurado que todo vino por la muerte de Pedro Carrasco: "Me lo diagnosticaron después de la muerte de Pedro, de mi difunto marido, fue un amor... había una química entre los dos que era de las parejas más bonitas del medio del corazón, fueron diez años preciosos".



Sobre Rocío Carrasco, Raquel ha dejado claro que: "De siempre yo he tenido mucho cariño a Rocío Carrasco, nunca jamás hubo un enfado entre nosotras, había muy buena relación. Cuando dejó de existir para Pedro, dejó de existir para mí. En mi corazón, todas las personas que han pasado por mi vida, me quedo con los momentos buenos y si existen con ella".



La invitada ha asegurado que: "no te voy a decir que no, me dolió cuando dijo que yo no existía para ella. No me esperaba lo que pudiese decir o dejase de decir, dejé de verlo porque me afectó bastante y empecé a sentirme bastante mal. Hemos vivido muchas cosas, me hubiese gustado hablar con ella en persona y las dos solas, pero no se quiso. Lo que te digo Emma es cierto, siempre"



Y sobre las palabras que dijo en 'Sálvame Deluxe' asegurando que el último día que se vieron Rocío y su padre, discutieron, Raquel vuelve a afirmarlo: "Lo que yo he contado es la verdad, no mi verdad, la verdad, no miento, de hecho, me reitero. Eso que dice que yo sé por qué se fue haciendo eses, no yo no lo sé, que lo diga ella. En las dos horas que estuvimos con ellos no nos ofrecieron ni si quiera un vaso de agua, la verdad es la que yo he contado. Me reitero y es absolutamente la verdad".