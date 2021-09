Raikkonen da positivo en covid-19 y le sustituye Kubica en Países Bajos

EFE/EPA/KENZO TRIBOUILLARD/POOL

Madrid, 4 sep (EFE).- El finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), campeón del mundo de Fórmula Uno en 2007 con Ferrari, ha dado positivo en los test de covid-19 durante el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula Uno, según anunció este sábado la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y su puesto en el equipo será ocupado por el polaco Robert Kubica.

"La FIA, Fórmula 1 y Alfa Romeo Racing confirman que en las pruebas PCR realizadas para el GP de Países Bajos Kimi Räikkonen ha dado positivo en covid-19. De acuerdo con los protocolos no seguirá participando en la competición. Todos los contactos han sido declarados", explica la nota.

La FIA precisa, en relación con este caso, que "los procedimientos establecidos aseguran que no tendrá mayor impacto en el GP de Países Bajos".

En su lugar tomará el volante de Alfa Romeo el polaco Robert Kubika, anunció la escudería, según la cual Raikkonen se encuentra asintomático. "Kimi no presenta ningún síntoma y se encuentra bien de ánimos. Ha sido aislado inmediatamente en su hotel. El equipo le desea una pronta recuperación".

Alfa Romeo ha recurrido a su piloto reserva Robert Kubica, que ya ha participado esta temporada en tres entrenamientos libres.

Raikkonen, séptimo piloto de F1 que da positivo en covid-19, también tendrá difícil participar en el GP de Italia, la semana próxima en el circuito de Monza.

Antes que Raikkonen dieron positivo el mexicano Sergio Pérez, el canadiense Lance Stroll, los británicos Lewis Hamilton -campeón mundial- y Lando Norris, el monegasco Charles Leclerc y el francés Pierre Gasly.

El pasado miércoles, Raikkonen anunció en redes sociales, su retirada de la categoría reina del automovilismo en cuanto acabe esta temporada.

"Esto es todo. Ésta será mi última temporada en Fórmula Uno" , explicó Kimi, de 41 años. Con un total de 341, el finlandés es el piloto con mayor número de carreras disputadas en la división de honor del automovilismo, en la que debutó en 2001 y en la que suma 21 victorias, 18 'poles' y 46 vueltas rápidas.