Proveedor web elimina página antiaborto de Texas dedicada a delatar infractores

Un sitio web que buscaba datos del público para aplicar las nuevas restricciones al aborto en Texas fue llamada a buscarse otra empresa que la acoja o dejar de estar en la red.

El sitio prolifewhistleblower.com fue creado por el grupo antiaborto Texas Right to Life para recolectar denuncias anónimas contra quienes infrinjan la ley que prohíbe las interrupciones del embarazo después de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

De acuerdo con la ley, los habitantes de Texas pueden demandar a quien provea un aborto o quien sea sospechoso de facilitarlo, con recompensas de 10.000 dólares si ganan en un caso civil.

La proveedora de sitios web GoDaddy dijo el viernes en un comunicado a la AFP que la página antiaborto "tiene 24 horas para trasladarse a un proveedor diferente".

De acuerdo con los términos de GoDaddy, los usuarios no pueden recolectar información de las personas sin su consentimiento.

La página web dice que Texas Right to Life "se asegurará de que los infractores de la ley se hagan responsables de sus acciones".

"Reporte a cualquier persona o entidad que ayude o instigue (o que intente ayudar o instigar) un aborto ilegal en Texas", añade la página.

La Corte Suprema de Estados Unidos rehusó el miércoles formalmente a bloquear la ley, el golpe más contundente para los derechos abortivos en el país en 50 años.

