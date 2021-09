Portugal.- El favorito a candidato de la oposición lusa a primer ministro hace pública su homosexualidad

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El eurodiputado Paulo Rangel, favorito para ser el candidato del principal partido de la oposición en las elecciones generales portuguesas de 2023, ha anunciado públicamente su homosexualidad.



"Es una cosa que nunca he escondido. No es ningún secreto", ha explicado Rangel en una entrevista en el programa de la televisión portuguesa SIC.



Rangel ha explicado que nunca habría reconocido su condición en una entrevista televisiva hasta después de la muerte de su madre, lo que sucedió en 2019. "Jamás habría tenido esta conversación si ella estuviera viva", ha indicado, ya que la conversación con sus padres sobre su homosexualidad "nunca existió".



El eurodiputado ha explicado que este reconocimiento es un "proceso natural". "A Dios le gustamos tal como somos y no le interesa tanto lo que pasa en el dormitorio (...). El país ha cambiado para asumir este paso", ha remachado.



Rangel es candidato a liderar el principal partido de la oposición, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) en el próximo congreso del partido y por eso ha denunciado una "campaña negra" con amenazas sobre revelaciones de su vida personal.



Así, se ha publicado un vídeo de Rangel en una calle de Bruselas visiblemente embriagado. Él mismo ha publicado después el vídeo en sus redes sociales denunciando esta "violación de los límites de la vida privada".



Por eso, entre otras razones, ha explicado que busca en esta entrevista "acabar con todas las especulaciones". Rangel es eurodiputado por el PSD desde 2009. En 2010 fue candidato a liderar el partido, pero fue derrotado por Pedro Passos Coelho.