Podemos llevará a la negociación de los PGE con el PSOE medidas para bajar la luz y el apoyo a la energética pública

Afirma que es la hora de dar un paso determinante para regular el alquiler y que es el momento idóneo para acometer la reforma fiscal



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha desgranado que la adopción de medidas "inmediatas" para bajar el precio de la luz y el apoyo del PSOE a la proposición de ley para crear una empresa pública de energía serán condiciones que plantearán encima de la mesa a su socio de coalición en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2022, dado que la actual tarifa es "insostenible". Un planteamiento que se suma a la regulación del alquiler y la reforma fiscal de cara a la negociación de las cuentas públicas



"No hay excusas para no bajar el precio de la luz e intervenir el mercado eléctrico (...) Hay que actuar y se pueden tomar decisiones ya. Hemos puesto encima de la mesa medidas", ha destacado Serra en una entrevista con Europa Press, en referencia a su iniciativa para impulsar una energética pública y sus propuestas de intervenir el mercado, fijando precios para la generación de energía hidráulica y nuclear.



De cara al nuevo curso político, la dirigente de la formación morada ha desgranado que, tras la crisis del coronavirus, es el "tiempo de la recuperación justa" y de transformaciones, para lo cual se requieren unos Presupuestos "expansivos" que refuercen lo público.



La cuestión de la electricidad, tal y como ha relatado, es clave y el Ejecutivo debe trabajar para que el acceso a un suministro básico "no esté condicionado por el mercado". Algunas medidas ya se han adoptado, como la reducción del IVA, pero ha reivindicado proseguir en soluciones como fijar el precio de la energía de generación hidráulica y nuclear, que permiten a su criterio el marco comunitario.



Además, la constitución de una empresa pública de energía permitirá, aparte de reducir el recibo de la luz, es "fundamental" para recuperar un sector "estratégico". Y en este punto, ha avanzado que los PGE deben abordar lo que implica este tipo de entidad, que permite bajar precios, además de aportar transparencia y competitividad al sector.



LA LEALTAD ESTÁ CON EL ACUERDO DE GOBIERNO



Cuestionada sobre las declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que aludía a deslealtades en esta materia, Serra ha replicado que es "evidente que la lealtad de este Gobierno debe estar con su país y con su gente, lo que implica decisiones urgentes.



"La lealtad de Unidas Podemos es también con el acuerdo de gobierno, un acuerdo que dice que hay que tomar medidas para garantizar el acceso a los suministros y acabar con la pobreza energética", ha remachado la portavoz de la formación morada, para quien este tipo de respuestas por parte del ala socialista evidencian que "están haciendo lo que tienen que hacer" desde su espacio político.



QUIEN PIENSE QUE LA LUZ NO PUEDE PERJUDICAR AL GOBIERNO, SE EQUIVOCA



Ha admitido que lo que ocurre con el precio de la luz puede perjudicar al Gobierno y "quien piense que no es así, se equivoca enormemente" porque la ciudadanía exige actuaciones cuando, además, se ha prometido que se "va a intervenir ese mercado".



En esta línea, ha reafirmado que su papel como Gobierno es la "perseverancia" para conseguir "éxitos" para la ciudadanía, al igual que ocurrirá con la inminente subida del salario mínimo profesional (SMI), que en el pasado parecía "muy difícil" al ir en contra de los intereses de la patronal. "También se puede actuar contra los intereses del oligopolio", ha apostillado respecto al sector de la energía.



Por tanto, espera un acuerdo en el seno de la coalición y no concibe que el Gobierno progresista no asuma estos "avances", pese a ser consciente de a veces les "cuesta mucho" con el PSOE, como han comprobado con la paralización de los desahucios y el incremento del SMI. "Confiamos en que el PSOE asuma que las propuestas de Unidas Podemos son soluciones para una situación inasumible para la ciudadanía", ha añadido Serra.



UO NO ES INGENUO, NECESITA MOVILIZACIÓN ESTANDO EN MINORÍA



Sobre si apoyarán movilizaciones en caso de que no se den progresos para disminuir al precio de la luz, la coportavoz de Podemos ha dicho que "por supuesto" que sí, pues las manifestaciones de la ciudadanía son fundamentales para garantizar derechos a pesar de las "presiones de los poderes".



"Seríamos ingenuos si pensáramos que en un Gobierno en minoría vamos a conseguir todo lo que nos proponemos sin movilizaciones de la ciudadanía. Es evidente que necesitamos de la movilización", ha explicado Serra para dejar claro que también están "absolutamente seguros" de que ayudarán a conseguir más logros para la población dentro del Ejecutivo.



SI EL PSOE NO ASUME REGULAR EL ALQUILER, DEJA COMPROMETIDO AL GOBIERNO



Además, Serra ha manifestado que la negociación sobre los PGE debe dar un paso "determinante" para sellar una Ley estatal de Vivienda con regulación del precio del alquiler, que ya era un punto fundamental del anterior pacto presupuestario para preservar el derecho a la vivienda digna, frente a un modelo de "especulación" que obedece a los intereses de los "fondos buitre".



Tras insistir en que no se trata de una línea roja, sí ha subrayado que si el PSOE no da un paso adelante para articular esta regulación, dejará "comprometido al conjunto del Gobierno" y su compromiso con la ciudadanía.



Cuestionada sobre si podrían apoyar una ley alternativa con los socios parlamentarios del Ejecutivo, Serra ha recalcado que siempre harán "todo lo posible" para que la ley de vivienda con regulación del alquiler se ponga en marcha cuanto antes.



En consecuencia, están abiertos a cualquier tipo de iniciativa que permita conseguir ese objetivo "prioritario para UP. "Confiamos en que los PGE den un paso adelante y veremos posteriormente", ha zanjado.



Sobre la subida del SMI, que se espera este lunes, la dirigente de la formación morada ha puntualizado que el objetivo para la legislatura es situarlo en el 60% del salario medio del país. Por tanto, es un paso más y deberá seguir aumentando en el futuro.



ES EL "MEJOR MOMENTO POSIBLE" PARA LA REFORMA FISCAL



También ha insistido en que las futuras cuentas públicas deben abordar la reforma fiscal y establecer, como mínimo, un tipo fiscal fijo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes empresas, pues España no se puede quedar atrás del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), firmado por más de 130 países.



"Si el momento no es ahora para hacer la reforma fiscal en este país que haga avanzar en justicia social ¿cuándo lo es? Es evidente que es el mejor momento posible", ha defendido para insistir en que una de las lecciones de la pandemia es, precisamente, "apoyar lo público" mediante una mayor aportación de los que "más tienen".



Por tanto, ha reivindicado una reforma, para corregir que España deje de estar siete puntos por debajo de la media recaudatoria comunitaria, frente a la "campaña de rebaja fiscal ridícula" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuo, que esconde un "paraíso fiscal" para que los grandes patrimonios no aporten a lo público.



LAS DIFERENCIAS NO DESGASTAN, SÍ LA FALTA DE RAPIDEZ DE MEDIDAS



Cuestionada sobre si las divergencias con el PSOE se están agudizando en el seno de la coalición, Serra ha explicado que hay que normalizar esta situación en el seno de un Gobierno compuesto por dos espacios diferentes. "Las diferencias van a continuar, los debates van a continuar, y no es negativo", ha concluido.



Finalmente, la dirigente de Podemos ha indicado que no son las diferencias lo que puede pasar factura al Ejecutivo y al espectro de la izquierda, sino que el desgaste puede proceder de la "falta de rapidez" en el cumplimiento del acuerdo de gobierno.