Perú.- El Gobierno peruano nombra a un nuevo jefe de la Policía y jubila a tres generales

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El nuevo Gobierno peruano ha nombrado como nuevo comandante general de la Policía Nacional al general Javier Gallardo Mendoza y ha informado de la jubilación de tres tenientes generales del cuerpo: César Cervantes Cárdenas --hasta ahora comandante de la Policía--, Arquímedes León Velasco y Roy Ugaz Suárez.



Tras la toma de posesión del nuevo presidente peruano, Pedro Castillo, a finales de julio, el Gobierno había comprometido con Carrasco su continuidad hasta diciembre, pero finalmente ha sido destituido.



"El cambio se dio para no generar un clima de mayor inestabilidad", han explicado fuentes del Ministerio del Interior citados por el diario 'La República'.



Por otra parte, Gallardo ha negado conocer al secretario general del partido oficialista, Perú Libre, Vladimir Cerrón, aunque varios medios de comunicación vinculan a ambos nombres.



"Soy el tercero en la terna dentro del escalafón de la Policía Nacional. Por lo tanto, el nombramiento como comandante general es legal. Al señor Cerrón no lo conozco, no tengo amistad con él", ha respondido Gallardo al ser interrogado por Cerrón.



Los cambios en la cúpula policial han generaod suspicacias porque la Dirección contra el Terrorismo y la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, por disposición de las respectivas fiscalías, investigan a figuras del partido de gobierno, como el primer ministro Guido Bellido, el congresista Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón.