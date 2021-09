O.Próximo.- Bennett asegura que está trabajando para reducir la "tensión" con los palestinos

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha asegurado que está trabajando para "reducir la tensión" con los palestinos, aunque ha prometido que no habrá "hitos políticos" durante su mandato.



"Todo el mundo comprende que no esperamos un hito político en el futuro próximo. Siempre ha habido una dicotomía: defender un estado palestino o no hacer nada. Yo pienso que en muchos ámbitos es posible actuar para reducir el problema incluso si no se puede resolver en este momento", ha argumentado en una videoconferencia con la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías de Estados Unidos recogida por la prensa israelí.



"¿Si no se puede eliminar por completo el coronavirus, no haremos nada? ¿Si no es posible erradicar todos los accidentes de tráfico, no haremos nada?", ha plantado.



En particular, Bennett se ha referido al ámbito económico: "creo que el empleo y una vida digna puede mejorar la situación de la gente". "Ambas partes pueden tomar medidas para reducir la tensión y mejorar la vida", ha remachado.



Al ser interrogado por la reciente reunión entre el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, Bennett ha rechazado que se vaya a reunir con él y ha recordado que ha denunciado a Israel ante el Tribunal Penal Internacional.



"Vengo del mundo empresarial y si alguien me demanda, no me porto bien con él. Tampoco quiero crear ilusiones en los palestinos sobre algo que no ocurrirá", ha explicado. "No vamos a tomar decisiones radicales. Vamos a paralizar la construcción (en los asentamientos de Cisjordania) y a dar pasos para estabilizar la zona", ha indicado.



Además, Bennett ha explicado que fruto de sus reuniones con el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha formado una comisión conjunta israelí-estadounidense para abordar la cuestión de Irán.