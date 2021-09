Nueva York bajo la óptica de un caricaturista Venezolano

La mayoría de los artistas plásticos tienen como máxima meta el conseguir llevar sus obras a galerías conocidas. Jorge Torrealba recién se mudaba a Nueva York, cuando donó una pintura para un evento benéfico, sin imaginarse que un mes después estaría en esas mismas instalaciones exponiendo sus obras por primera vez.

“La pintura era de gran tamaño y cuando ellos la vieron les encantó y cuando terminó el evento me llamaron y me pregunté: ¿qué rompí?, ¿qué dañé en la galería? porque pensé que no me lo merecía ¡Imagínate! Entonces, en el momento que me dijeron, la emoción fue tan grande que no me lo podía creer, todavía no lo creo”, dijo el caricaturista venezolano en la inauguración de su exposición.

A Torrealba no solo le tocó poner a prueba su talento ante un público nuevo, sino también el gran reto de crear veinte obras en sólo un mes, para poder llenar los espacios de la galería “One Art Space” ubicada en el corazón de Manhattan.

Lo que no fue problema para el artista fue crear un concepto y dar nombre a su exposición, la cuál llamó 'Descuento para feos', el mismo nombre con el que se dio a conocer en los eventos donde dibujaba las caricaturas de adultos y niños en Miami, cuando recién llegó como inmigrante desde Venezuela.

Torrealba explica que la esencia de sus obras en esta exposición estuvieron enmarcadas en dar a conocer a la popular ciudad que nunca duerme, desde una visión caricaturizada con la mezcla de algunos elementos, que predominan en la mayoría de sus trabajos como colores llamativos, trazos marcados, animales y rostros.

“Todo tiene que ver con Nueva York y también esa fusión entre la ciudad, sus íconos y los animales. Y todo un concepto de retrato y de nada exacto, con caricatura, pero agregando la técnica de acrílico y pintura, siendo esto novedoso en mis trabajos, también coloqué detalles en 3D y eso le da mejor perspectiva a las obras”. Es así como el caricaturista explica la creación de sus piezas.

Luego esta experiencia, Torrealba busca seguir dando a conocer sus obras en Estados Unidos, trasladando el mismo concepto a otras ciudades, apuntando sus pinceles como próxima parada en la capital, Washington D. C.

Jorge Torrealba, también conocido como “Niño”, nació en Punto Fijo, Falcón, Venezuela. Tiene 29 años y su historia de inspiración motivó a una productora a la realización de un documental, la cual fue galardonada con un premio Emmy.

