Miralem Pjanic y el único entrenador al que no comprendió

Imagen de archivo del entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman (d) y el bosnio Miralem Pjanic (i) en un partido de Liga en Primera División. EFE/Alberto Estévez

Barcelona, 4 sep (EFE).- Miralem Pjanic llegó al Barcelona el verano del 2020 después de que el club azulgrana pagara 60 millones de euros más 5 en variables al Juventus de Turín como parte de una operación de ingeniería financiera, en la que Arthur Melo hizo el trayecto contrario, pero el centrocampista bosnio nunca contó con la confianza de Ronald Koeman.

En el Barcelona, Pjanic jugó 30 partidos durante el curso 2020-2021, repartidos en 19 de Liga, 8 de Liga de Campeones, 2 de Supercopa de España y 1 de Copa del Rey. En total, disputó 1.295 minutos en los que no marcó ningún gol ni dio ninguna asistencia. La temporada anterior, en el Juventus, acumuló 3.350 minutos repartido en 43 encuentros, en los que logró tres tantos.

"Koeman me faltó el respeto", sentenció Pjanic en una entrevista concedida al diario 'Marca'. "Es un entrenador muy muy muy extraño, es la primera vez que he visto una gestión así. Ha sido una forma de comunicar muy extraña. Nunca he tenido problemas en ningún equipo, con ningún entrenador. Sinceramente, no sé lo qué pasó", añadió.

La consecuencia de la falta de confianza de Koeman en Pjanic es que éste ha tenido que buscarse un destino fuera del Barça en forma de cesión por una temporada, aunque tiene contrato con el club azulgrana hasta el curso 2023-2024. El equipo que se ha hecho con sus servicios es el Besiktas. La operación se hizo una vez ya se habían cerrado los principales mercados europeos.

El conjunto turco, que este curso jugará la Liga Campeones, en la que está encuadrado en el grupo C con el Ajax, el Borussia Dortmund y el Sporting de Lisboa, se hará cargo de 2,75 millones de euros del salario de Pjanic, un requisito indispensable para el Barça en un momento de grave crisis económica en la institución.

Además, el centrocampista, que tenía una de las nóminas más altas de la plantilla del Barça, se la ha reducido un 60% para esta temporada y las dos siguientes que le quedan de contrato con la intención de aligerar la tensión financiera azulgrana y así seguir los pasos de las rebajas salariales de los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba.

Es un gesto que hace pensar que Pjanic no descarta volver a vestir la camiseta azulgrana en un futuro sin Ronald Koeman. "Yo tengo contrato, siempre he hablado muy bien del club, solo que no he tenido suerte con este entrenador. Pero el Barça siempre es el Barça", explicó.

Lo que está claro es que esta opción no existirá mientras el técnico neerlandés siga dirigiendo el banquillo del Camp Nou. Pjanic asegura que cuando llegó el verano pasado "el míster nunca vino para hablar un poco de lo que pensaba de la temporada" ni para introducirlo "dentro del equipo, como hace el resto".

Además, considera que su caso no es una excepción dentro de la plantilla, dejando entrever que otros jugadores con pocos minutos pudieron vivir algo similar. Es fácil pensar que se refiere a futbolistas como Samuel Umtiti, Riqui Puig y Álex Collado. Koeman ha explicado en público en varias ocasiones que sería mejor que se buscaran un futuro fuera del club. De hecho, a día de hoy Collado no tiene ni dorsal.

Una de las cosas que más molestó a Pjanic fue que el día siguiente de los partidos, cuando los suplentes acostumbran a hacer un entreno fuerte mientras los titulares se recuperan del esfuerzo, Koeman no estuviese para verlo: "La cosa grave para mí es que este entrenador no estaba nunca ahí para ver la actitud de esos futbolistas que no juegan. ¿Cómo un jugador puede motivarse o decir 'estoy aquí'?", señala en dicha entrevista con "Marca".

De momento, los caminos de Pjanic y Koeman no se volverán a cruzar, por lo menos, hasta el 30 de junio de 2022. Y entonces muchas cosas pueden haber cambiado en el Camp Nou.