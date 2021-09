México quiere dar un golpe de autoridad ante la Costa Rica de Keylor Navas

Jugadores de México celebran un gol de Alexis Vegael pasado jueves, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre México y Catar en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

San José, 4 sep (EFE).- La selección de México intentará el domingo dar un golpe de autoridad en su visita a la Costa Rica de Keylor Navas, en un partido correspondiente a la segunda jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, en el que ambos conjuntos necesitan mejorar la imagen mostrada el pasado jueves en la primera fecha.

México viene de ganar en casa con muchos apuros frente a Jamaica por 2-1, mientras que Costa Rica sufrió para sacar un empate sin goles en Panamá, en un partido en el que el portero del PSG Keylor Navas evitó la derrota y sostuvo a un conjunto tico que careció de creación de juego y poder ofensivo.

El partido se disputará en el Estadio Nacional de San José el domingo a las 17.00 horas locales (23.00 GMT) ante 3.000 aficionados (8,5% del aforo) debido a la pandemia de la covid-19 y será dirigido por el árbitro estadounidense Ismail Elfath.

La selección mexicana disputará el partido sin su entrenador, el argentino Gerardo Martino, quien se sometió a una operación tras sufrir un desprendimiento de retina, por lo que su lugar en el banquillo lo tomará su auxilia Jorge Theiler.

La Federación Mexicana de Fútbol anunció que hace esfuerzos para que el Wolverhampton inglés libere al delantero Raúl Jiménez, quien se perdió el partido contra Jamaica por la negativa de la Premier League a prestar a jugadores a países en riesgo por la pandemia de la covid-19.

De no ocurrir alguna situación de última hora con Jiménez, el delantero estelar de la selección mexicana será Rogelio Funes Mori, como ha sido habitual durante los partidos de los últimos meses.

Otra ausencia sensible para estas primeras jornadas eliminatorias es la del atacante Irving Lozano, pero sí estará disponible Jesus Corona, otra de las figuras del ataque mexicano.

En la selección de Costa Rica, su máxima figura ofensiva, el delantero del Monterrey mexicano, Joel Campbell, sufrió un esguince de tobillo en el último partido que disputó con su club y no pudo jugar el jueves frente a Panamá.

El atacante sigue en duda para el compromiso del domingo ante México.

El portero Keylor Navas tendrá la responsabilidad de mantener el cero atrás, una función que cumplió el jueves ante el asedio panameño, y será acompañado por dos centrales consolidados como Óscar Duarte, del Levante español, y Francisco Calvo, del Chicago Fire estadounidense.

Con apenas dos meses en el cargo, el seleccionador Suárez ha construido un bloque defensivo que ha mostrado un funcionamiento correcto, pero aún no ha podido encontrar las sociedades del medio campo hacia el frente que garanticen un volumen ofensivo importante.

El delantero de 19 años del Twente holandés, Manfred Ugalde, jugó el jueves apenas su segundo partido con la selección y podría repetir en el cuadro estelar, a la espera de las condiciones físicas en las que llegue este sábado desde Corea del Sur el ariete del Anyang Jonathan Moya.

México fue el único equipo que ganó en la primera jornada del octogonal de la Concacaf, por lo que un nuevo triunfo este domingo será un golpe de autoridad que le catapultará como líder solitario.

En tanto, Costa Rica necesita un buen resultado para defender la casa y generar confianza tras el bajo nivel exhibido en la primera jornada.

Probables alineaciones

Costa Rica: Keylor Navas, Ricardo Blanco, Francisco Calvo, Óscar Duarte; Celso Borges, David Guzmán, Bryan Ruiz; Jimmy Marín, Ariel Lassiter y Manfred Ugalde.

México: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez, César Montes; Edson Álvarez, Andrés Guardado, Orbelín Pineda; Uriel Antuna, Jesús Corona y Rogelio Funes Mori.

Árbitro: el estadounidense Ismail Elfath.

Estadio: Nacional de San José.

Hora: 17.00 local (23.00 GMT).