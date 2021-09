Luis Enrique y Busquets salen en defensa de Eric García

El entrenador de la selección española Luis Enrique durante la rueda de prensa ofrecida al término del entrenamiento realizado este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde el equipo prepara el partido clasificatorio para el Mundial 2022 que disputarán mañana contra Georgia en Badajoz. EFE/RFEF *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****

Las Rozas (Madrid), 4 sep (EFE).- Luis Enrique, seleccionador español, y el capitán Sergio Busquets, compañero en la selección y en el Barcelona, salieron en defensa de Eric García tras las críticas recibidas, asegurando que es "injusto poner el foco en un jugador".

La derrota en Suecia con la selección española, el sufrimiento que mostró el centro de la defensa ante la velocidad de Alexander Isak y Dejan Kulusevski, sumado a su segundo partido con el Barcelona con su expulsión en San Mamés, han dirigido la crítica hacia Eric García.

"No estoy de acuerdo, ha empezado la temporada de manera brillante", defendió Luis Enrique. "Viene con ritmo porque jugó pocos partidos la temporada pasada por su situación contractual y una vez que empieza la temporada con el Europeo, los Juegos y continúa con su club, está en perfecto estado", explicó.

"He visto a Eric muy bien. Sufrió en transiciones como hizo Laporte, el otro central, ante ese nivel de jugadores se va a sufrir siempre pero estoy encantado de su rendimiento y de cómo está actuando", añadió.

Busquets salió en defensa de Eric García y pidió que no se señale a ningún jugador cuando llegan malos resultados en su club ni en la selección.

"Cuando se pierde, siempre se buscan culpables y sé mucho de que va esto pero no estoy de acuerdo, Eric hizo un gran partido en su estreno con el Barça, en el segundo también fue bueno aunque le expulsasen y hay que remarcar el compromiso espectacular que tuvo con lo que le pasó antes", dijo resaltando el hecho de que el central jugase tras el fallecimiento de un familiar.

"El equipo necesita jugadores así, con esa predisposición, que prioriza lo que se necesita. Estamos encantados de tenerle en el club y en la selección. Poner el foco en un jugador no sirve para nada y no es justo. Eric es muy joven, con presente y futuro por delante, entiende lo que quiere el seleccionador y la filosofía del equipo le viene muy bien. Es un gran jugador", sentenció.