LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 2:00 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Sábado 4 de septiembre de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMC-GEN EL SALVADOR-REELECCION PRESIDENCIAL

SAN SALVADOR - El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño anuncia que dará cumplimiento a una resolución judicial que habilita la reelección presidencial en el país centroamericano y que abre las puertas para que el presidente Nayib Bukele busque la reelección en las elecciones generales de 2024. Por Marcos Alemán. 610 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-INM MÉXICO-MIGRANTES

TAPACHULA, México — Un cuarto grupo de varios centenares de migrantes, integrado en su mayoría por familias con niños, parte de la ciudad fronteriza de Tapachula decididos a tratar de llegar al norte del país para pasar hacia Estados Unidos. Tras una tensa semana en la que otros tres grupos de migrantes intentaron infructuosamente atravesar el estado sureño de Chiapas donde fueron detenidos y algunos golpeados, unos 500 migrantes, entre centroamericanos y haitianos, salieron de Tapachula con destino hacia Huixtla. Por Marco Ugarte. 620 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-VACUNAS BRASIL

SAO PAULO - Algunas ciudades de Brasil administran una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, aunque la mayoría de la población no ha recibido siquiera la segunda, un indicio de la preocupación que despierta en el país la variante delta del coronavirus, altamente contagiosa. Por Mauricio Savarese y Débora Álvares. 1270 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-CORONAVIRUS-TURQUIA: Mujer de 116 años en Turquía sobrevive a COVID, dice su hijo

-CORONAVIRUS-NUEVA ZELANDA: Nueva Zelanda registra 1ra muerte por COVID-19 en 6 meses

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL — Vistiendo ropa de camuflaje, combatientes de las fuerzas especiales talibanes disparan sus armas al aire, poniendo fin abrupto y aterrador a la última marcha de protesta en la capital afgana, protagonizada por mujeres afganas que exigieron la igualdad de derechos de los nuevos gobernantes. También el sábado, el jefe de la poderosa agencia de inteligencia de Pakistán, que tiene una enorme influencia sobre los talibanes, realizó una visita sorpresa a Kabul. Por Kathy Gannon. 540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN 11SEP-VOCES DE SOBREVIVIENTES

NUEVA YORK - Veinte años después, los sobrevivientes del 11 de septiembre tienen cicatrices y el peso de preguntas sin respuesta. Algunos lidian con su lugar en una tragedia definida por una enorme pérdida de vidas. Por Jennifer Peltz. 2450 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-11SEP-DOCUMENTOS CLASIFICADOS: Joe Biden a punto de desclasificar documentos sobre el 11-S

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN EEUU-OPIOIDES-PURDUE

SIN PROCEDENCIA — El fin de la causa de bancarrota de Purdue Pharma ha dejado un sabor amargo para aquellos que quieren más castigo para los miembros de la familia Sackler. Bajo el acuerdo con la fiscalía, los Sackler escapan de cualquier responsabilidad futura por la crisis nacional de adicción y sobredosis en EEUU. La crisis ha sido vinculada con más de 500.000 muertes por sobredosis en desde el 2000, ya sea por analgésicos por prescripción o drogas ilegales como heroína y fentanilo ilícito. Por Geoff Mulvihill. 1140 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-CARNE DE RES

BELLE PLAINE, Kansas — Los productores de ganado en EEUU han financiado durante 35 años una de las campañas publicitarias más conocidas del país, pero ahora muchos quieren acabar con el programa que incluso creó un lema famoso localmente: “Beef. It’s What’s for Dinner” (Carne. Es lo que hay para comer). ¿De qué se quejan muchos de los granjeros? Es que el pago obligatorio para la campaña, de 1 dólar por cabeza de ganado vendido, no está promoviendo específicamente la carne estadounidense en un momento en que las importaciones inundan el mercado y la “carne falsa”, hecha con productos vegetales, prolifera en los supermercados. Por Roxana Hegeman. 1180 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

LATINOAMERICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMS-GEN BOLIVIA-MONTAÑISTA

LA PAZ, Bolivia — Grupos de rescate recuperan el cuerpo de un montañista estadounidense de 24 años de edad que falleció por problemas de salud en la cima del nevado Illimani, ícono de la ciudad boliviana de La Paz. El montañista falleció “probablemente por un edema pulmonar” cuando intentaba cruzar los tres picos más altos del nevado, siguiendo la ruta más larga en la cima a 6.200 metros de altitud, dice un miembro del Socorro Andino Boliviano. Por Carlos Valdez. 260 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-CLI EEUU-HURACAN IDA

NUEVA ORLEANS - Ante la previsión de que gran parte de Nueva Orleans recupere el suministro eléctrico la próxima semana, la alcaldesa LaToya Cantrell anima a los residentes que se marcharon antes de la llegada del huracán Ida a regresar. Fuera de la ciudad, las previsiones son más sombrías. Por Rebecca Santana, Melinda Deslatte y Kevin McGill. 510 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-GEN CALIFORNIA-INCENDIOS

SOUTH LAKE TAHOE, California - Decenas de miles de residentes en South Lake Tahoe miran al fin de semana con la esperanza de poder regresar a sus casas mientras los bomberos avanzan en la contención de un peligroso incendio que ha convertido su próspero balneario en un pueblo fantasma. Por Daisy Nguyen. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO

AMN-GEN TEXAS-ABORTO

AUSTIN, Texas — — Una jueza estatal emite una orden que protege, por ahora, a las clínicas de Texas que efectúan abortos de las demandas de un grupo que se opone a la interrupción del embarazo derivadas de una nueva ley estatal. La orden temporal de restricción no interfiere con la ley, pero sí protege a las clínicas de demandas por parte del grupo sin fines de lucro Right to Life, su director legislativo y 100 individuos no identificados. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-ARMADA-HELICOPTERO

SAN DIEGO — La Armada de EEUU declara muertos a cinco marineros desaparecidos casi una semana después de que su helicóptero se desplomara en el Océano Pacífico. La Armada cambia la búsqueda de los marinos a una operación de recuperación de restos. 270 palabras. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

EUR-GEN GBRETAÑA-GRIPE

LONDRES — Uno de los principales proveedores de la vacuna contra la gripe estacional en Gran Bretaña advierte que las entregas podrían experimentar retrasos de hasta dos semanas como resultado de la falta de conductores de camiones. El comunicado aviva las preocupaciones sobre la posible magnitud del brote de gripe de este invierno. Por Pan Pylas. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN ESPAÑA-MIGRANTES

SIN PROCEDENCIA — Buques operados por el servicio de rescate marítimo de España interceptan pequeñas embarcaciones que se dirigían a la costa sur de la Península Ibérica o las Islas Canarias de España, con un total de 208 migrantes a bordo. Ello se suma al aumento del país en las llegadas de personas que se arriesgaron a realizar un peligroso viaje por mar para llegar a Europa. 240 palabras. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MUNDIAL BRASIL-ARGENTINA

SAO PAULO - Cuando Brasil reciba a Argentina el domingo en partido de clasificación para el Mundial de Qatar, tal vez no sea justo calificarlo de reedición de la final de la Copa América hace menos de dos meses. Brasil no contará con nueve de sus titulares que juegan en Inglaterra debido a las restricciones por el coronavirus. En la parte argentina, el astro Lionel Messi está en leve duda tras una violenta infracción que sufrió el jueves a manos del venezolano Luis Adrián Martinez, quien vio la tarjeta roja. Por Mauricio Savarese. 448 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN US OPEN-OSAKA

NUEVA YORK - Naomi Osaka contempla la posibilidad de otro alejamiento del tenis “por un tiempo”, luego de caer en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos. Por Howard Fendrich. 441 palabras. AP Foto. 441 palabras. ENVIADO.

DEP-CIC VUELTA

MOS, España — Lo único que se interpone entre Primoz Roglic y su tercer título consecutivo en la Vuelta de España es la prueba contrarreloj de la etapa decisiva, luego que el esloveno llegó segundo el sábado en la ardua 20ma etapa, ganada por Clement Champoussin. Roglic aventaja a Enric Mas por 2 1/2 minutos de cara a la contrarreloj del domingo. 500 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTACULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-CIN VENECIA-LED ZEPPELIN

VENECIA — El guitarrista Jimmy Page dice que a lo largo de los años rechazó muchas propuestas “miserables” para hacer un documental sobre Led Zeppelin. Sin embargo, finalmente aceptó cuando recibió una propuesta profundamente estudiada centrada casi exclusivamente en la música y una crónica del nacimiento de la banda en 1968 y su ascenso meteórico. El resultado es “Becoming Led Zeppelin”, uno de los documentales más esperados en el Festival de Venecia, que tuvo su premier el sábado, con la asistencia del propio Page. Por Nicole Winfield. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

___________________________________

Dudas y comentarios con el subdirector de Noticias y Producción para América Latina y el Caribe de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo(at)ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa(at)ap.org y SupervisoresLPA(at)ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes(at)ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk(at)ap.org

___________________________________

EN TWITTER:

___________________________________

Síganos nuestras cuentas de Twitter: (at)AP_Noticias, (at)AP_Deportes y (at)AP_Espectaculos