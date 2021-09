Lasarte dice que la presión aumenta y que un empate en Quito "parece poco"

Fotografía de archivo del entrenador de Chile, Martín Lasarte. EFE/ Raúl Martínez

Santiago de Chile, 4 sep (EFE).- El seleccionador chileno, el uruguayo Martín Lasarte, afirmó este sábado que la presión sobre Chile por conseguir puntos aumenta con el paso de los días y que un empate contra Ecuador este domingo "parece poco" para La Roja en su camino rumbo a Catar 2022.

"Dadas las circunstancias de hoy en día un empate parece poco. En la medida en que los partidos pasan la presión aumenta, en este caso porque la cantidad de puntos no es la queremos", señaló el estratega.

Quedan 11 partidos para definir qué países se darán cita en el mundial y, a la fecha, Chile acumula solo seis puntos en siete partidos disputados, contando una única victoria ante Perú por 2-0 a fines de 2020.

La derrota por 0-1 el pasado jueves ante Brasil por la triple fecha de eliminatorias da una especial trascendencia a los partidos contra Ecuador, de este domingo en Quito, y ante Colombia en Barranquilla la próxima semana, duelos en los que Chile "tiene que ganar", reiteró Lasarte.

"Necesitamos un resultado no solo por los puntos en disputa sino desde el punto de vista mental, que nos haga ver que no solo somos capaces de dominar a un rival sino que podemos materializar un resultado a favor", expresó.

Chile rescató el último punto en Quito por las eliminatorias hace 24 años, tras lo cual jugó cinco partidos, todos con resultado negativo, y anotó solo un tanto.

Para este segundo compromiso, La Roja cuenta con dos bajas por acumulación de tarjetas amarillas: el centrocampista Erick Pulgar, eje clave en la salida chilena; y el defensor central Guillermo Maripán, que fue amonestado por entrar en una discusión con Neymar.

Lasarte ya adelantó que para el partido ante la Tri piensa cómo bajar el impacto de la altitud de Quito reduciendo las ida y vuelta de sus defensas por los costados para que no se desgasten tanto.

Así, el arco estaría defendido por Claudio Bravo; la última línea compuesta por Gary Medel, Paulo Díaz y Enzo Roco; un poco más proyectados Mauricio Isla y Eugenio Mena, acompañando por las bandas a Tomás Alarcón, Arturo Vidal y Charles Aránguiz; en la delantera, Iván Morales y Eduardo Vargas.