Las 5 fotos imperdibles de Eduardo Yañez que están revolucionando Instagram

Eduardo Yañez (@eduardoyanezofc) ha causado un gran éxito en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 32.429 de interacciones entre sus fans.

Los posts más relevantes fueron:





Hola Eduardo, soy hermana de Diana de Team Yáñez USA. Lamentó avisarte que ella falleció el 15 de agosto de cancer en la piel. Ella nació con una enfermedad llamada RDEB. El cancer les afecta cuando las heridas ya no sanan bien. Quiero agradecerte por la amistad que tenían. Ella te adoraba desde que te vio en Guadalupe en Telemundo ‘93. Tu y Adela fueron su pareja favorita. Por casi 30 años se entretenía en algo que le apasionaba - tu vida artística y se que le ayudó seguir luchando por vivir. Diana tenia 42 años. Se que desde el cielo te seguirá apoyando. She will always be your #1 Fan. Te mando un abrazo muy fuerte de parte de toda mi familia y que Dios te bendiga siempre por haberla hecho tan Feliz. -gloria





Miércoles de no bajar la guardia!





Jueves!





Lunes!







El actor Eduardo Yáñez Luévano nació en Chihuahua el 25 de septiembre de 1960. Participó en las telenovelas El amor nunca muere y Tú eres mi destino y protagonizó Senda de gloria, Dulce desafío, Yo compro esa mujer y En carne propia. En Telemundo protagonizó Marielena y Guadalupe.

Por su actuación en Yo compro esa mujer se le concedió ser nombrado como el mejor actor del año. También ha actuado en conocidas películas estadounidenses tales como Striptease, en la que compartió roles con Demi Moore, otros filmes como The Punisher, Man on fire y en las series Cold Case y CSI: Miami.

Luego de varios años de estar ausente en la televisión mexicana, Eduardo regresó nuevamente para protagonizar a lado de Alejandra Barros la telenovela La verdad oculta, en 2006. Un año después, protagonizó Destilando amor al lado de Angélica Rivera. En 2008, protagonizó Fuego en la sangre.

En el 2011 apareció como un político venezolano en un capítulo de la segunda temporada de. En el 2012,, en la que encarna el papel de José Ángel Arriaga junto a Erika Buenfil. Y en el 2015, reaparece en las telenovelas, protagonizando la telenovelaen el papel de Facundo Carmona y, en ese mismo año, protagonizó junto con Fernando Colunga la película

Yáñez se casó en 1987 con Norma Adriana García, con quien procreó a su hijo, Eduardo. El actor y García se divorciaron en 1990. En 1997, volvió a casarse, esta vez con una cubanoamericana llamada Francesca, de quien se divorció en el 2003.